奧布萊恩參加東盟峰會 重申美國對自由開放印太長期承諾

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert C. O'Brien）11月13日代表特朗普總統出席了第37屆東盟系列峰會。他在此次的視頻峰會上重申了美方對自由開放的印太地區的長期承諾。

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奧布萊恩是以特朗普特使的身份參加了這一原定在越南舉行，但受疫情影響轉於網絡平台開展的峰會。據悉，這也是特朗普連續3年未有出席這個會議。奧布萊恩在發言中表示，特朗普很遺憾未能出席今次的在線峰會，但強調了美國與東盟地區聯繫的重要性。他在開幕式上說，“在這個全球危機的時刻，美國-東盟的戰略夥伴關係變得更加重要，因為我們要共同對抗冠狀病毒。”

奧布萊恩稱讚東盟是美國的第四大貿易夥伴，去年雙方的貿易額超過3540億美元。他說，“我們深深感謝東盟夥伴為保持關鍵供應鏈開放、工廠運營和個人防護器具流動所做的努力。”他指出，美國已經為在東南亞防治新冠病毒貢獻了8700萬美元，包括提供呼吸機和個人防護裝備等。講話中，奧布萊恩強調美國與東盟的夥伴關係為雙方10多億人的繁榮、安全和福祉帶來的巨大利益。“美國支持你們，我們知道你們支持我們，”奧布萊恩說。此外，他還重申了美國對自由開放的印太地區的長期承諾。

此外，同樣出席了該峰會的日本首相菅義偉14日首度明確表示，將在11月15日簽署《區域全面經濟夥伴關 協定》（RCEP）。他稱，“將宣傳日本的立場，即包括印度將來參加在內，擴展自由公平的經濟圈。”RCEP為全球最大貿易協定，預計15國將在11月15日簽署，這些國家包括東盟10國及中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭。