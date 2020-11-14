米歇爾：亞洲安全即是歐洲安全 南海應強化以規則為基礎的國際秩序

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）11月13日代表歐盟出席2020年東盟商務與投資峰會時表示，歐盟與東盟在抗擊氣候變化，促進貿易發展和強化雙方安全等問題上相互需要，並指需要強化以規則為基礎的國際秩序和對國際法的尊重，從烏克蘭一直到南中國海。

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分析人士指出，米希爾代表歐盟參加此次東盟峰會顯示出歐盟越來越對亞太地區問題的重視。他在發言中表示，“在這些困難時期，歐盟和東盟需要彼此：在抗擊新冠病毒大流行、促進貿易和經濟、應對氣候變化以及加強我們的安全方面。”他指出，歐盟和東盟需要在數字化發展和氣候變化問題上加強合作。他表示，歐盟將提供東盟新提出的綠色融資機制所需的12億歐元中的至少一半，並共同致力於達成歐盟-東盟綠色協議，在可再生能源、生物多樣性和氣候問題上攜手合作。

米希爾強調，歐盟與東盟的商品貿易額幾乎佔世界商品貿易總額的一半。他說，“我們在全球復蘇中負有共同責任。復蘇的基礎是原則和共同的價值觀。在開放的市場、自由和公平貿易、公平的競爭環境和法律確定性的基礎上。歐洲希望加強其戰略自主性，同時保持對國際貿易的開放。”他續指，“戰略自主不是保護主義。歐盟是一個強大的全球參與者，與世界各地的夥伴：美國、中國、非洲都有牢固的關係。我們與亞洲有着強大的夥伴關係，我們希望加強這種關係。”

米希爾說，“我們歐盟與日本、韓國、越南和新加坡的貿易協定為我們的共同貿易提供了重要的推動力。它們將有助於推動我們的復蘇。我們正在談判更多的亞洲和太平洋地區的貿易協定--從新西蘭、澳大利亞到印度尼西亞。我們的目標是最終實現歐盟-東盟自由貿易協定。”他指出，歐盟仍然是東盟最大的外國直接投資存的來源。

米希爾在發言中還重申了堅持多邊主義的重要性。他說，“我們需要加強以規則為基礎的國際秩序和對國際法的尊重----從烏克蘭和東地中海到南中國海。 ”他續稱，“我們的經濟和社會相互關聯，亞洲安全就是歐洲安全。我們隨時準備發揮我們的作用。”米歇爾說，“我們與東盟的夥伴關係是我們在亞洲政策的核心。一個強大的東盟完全符合歐盟的利益。它為該地區提供了穩定，並推動了該地區公民們的繁榮。”他指出，“一個強大的東盟是一個志同道合的多邊主義夥伴。我們希望進一步提升我們的夥伴關係，使之成為真正的戰略夥伴。”

米歇爾說，“在這個全球不確定的時代，我們對基於對話和相互理解的多邊、基於規則的秩序的共同承諾比以往任何時候都更有意義和更重要。”他談到，“歐盟和東盟有着越來越多的共同利益和國際目標。我們的關係已經取得了積極的進展。 我相信，我們將制定一項雄心勃勃的議程，促進更密切的關係，並進一步深化我們的關係。”