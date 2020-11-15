亞太15國今簽署RCEP學者：台灣經濟將被邊緣化沒有出路

歷經八年磋商，亞太地區15個國家今天在東南亞國協峰會簽署了「區域全面經濟夥伴關係協議」（RCEP），一個涵蓋中國與日韓紐澳共15國的全球最大自由貿易區就此誕生。透過這個協議，位居要角的中國大陸，經濟更受激勵，缺席的台灣和美國，則面臨在亞太地區邊緣化的風險及更多競爭的考驗。

廣告 繼續瀏覽後續

一名參與談判的官員透露，RECP着重在降低關稅，強化具有共同原產地規則的供應鏈，設定知識產權保護的共同規則，及鬆綁商務簽證規定，但沒有觸及勞工權益或環境保護。

至於「區域全面經濟夥伴關係協議」（RCEP）簽署實施後，對台灣的經濟會有多大的衝擊？台灣行政院前政務委員朱雲鵬及國發會前主委林祖嘉預測，台灣將長期被拒於各項區域整合之外，完全沒有出路。

兩位學者都認為，RCEP生效後，台灣會出現兩種效應，一是失業率升高、二是平均薪資停滯或下降。林祖嘉說，製造業對外市場萎縮，就無法創造高報酬的薪資；另一方面，傳統產業退出的勞工，短暫失業後可能轉到服務業，原已偏低的服務業工資將進一步拉低，造成更持久的低薪效應。

台灣外交部承認，RCEP由中國主導，台灣要推動加入有實際困難，CPTPP才是台灣推動加入區域經濟整合的重點目標，目前正在積極爭取中。CPTPP是「跨太平洋夥伴全面進步協議」，本來是由美國、日本、加拿大等11個國家發起，但美國總統特朗普上任後宣布退出。

國民黨立委曾銘宗表示，RCEP的會員國是台灣經濟貿易往來最大的區域，但因為是中國大陸主導，台灣不可能加入，因此政府應該要極力爭取加入CPTPP，CPTPP在2018年生效，成員國佔台灣對外貿易總額約25%，對台灣參與區域經濟整合非常關鍵。

RCEP涵蓋的自貿區橫跨15個國家超過20億人口，經濟規模將近26兆美元，約佔全球GDP 30%，以GDP而言，將是全球最大的貿易協議。RCEP貿易額也約佔全球的三分之一。

RCEP成員國包括文萊、柬埔寨、印度尼西亞、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南10個東協國家，另加上中國、日本、韓國與紐澳。