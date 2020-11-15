亞太15國20億人「區域全面經濟夥伴協定」簽訂 沒有美台

歷經8年磋商，亞太15國今天在東南亞國協峰會簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），一個涵蓋中國與日韓紐澳共15國的全球最大自貿區就此誕生。RCEP成員國包括汶萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南10個東協國家，另加上中國、日本、韓國與新西蘭和澳大利亞。

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據法新社今天報道說，RCEP在越南簽了，越南總理說有助疫後經濟復蘇。東協峰會今天舉行第4次RCEP領導人會議，正式簽署這項自由貿易協定，受到疫情影響，這場會議以閉門視訊形式進行。RCEP各國貿易部長在攝影機前一一簽署協定，各國領袖依序站在他們後方，貿易部長們並向鏡頭展示勝利的成果。

據越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）說：「RCEP很快將由簽署國批准並生效，為COVID-19大流行後的經濟復蘇做出貢獻。」越南方面表示，RCEP將佔全球經濟規模30%，涵蓋全球30%人口並觸及22億消費者。

歷經8年談判，涵蓋東南亞國家協會（ASEAN）10國，再加上中國、日本、南韓、紐西蘭和澳洲簽署的RCEP，將成為以國內生產毛額（GDP）而言，全球最大的貿易協定。

據印尼貿易部長上周說，未來兩年內，一旦有足夠簽署國批准RCEP，這項協定即將生效。

多個簽署國當前正在為嚴峻的疫情奮戰，他們希望RCEP有助減輕疫情造成的經濟損害。印尼最近陷入20年來首度衰退；菲律賓最新一季的經濟表現則比上年同期萎縮11.5%。

新加坡國立大學商學院（National University of Singapore Business School）貿易專家卡布里（Alexander Capri）說，RCEP鞏固了中國圍繞着一帶一路倡議、更為廣泛的區域地緣政治野心。「這是一種互補元素」。

這項降低關稅壁壘並開放區域內服務貿易的協定，並未包括美國在內。身為RCEP原始談判國之一的印度，則以憂心中國貨大舉傾銷為由在去年退出協議，但RCEP仍為印度日後加入敞開了大門。

據法新社說，東協峰會今天舉行第4次「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）領導人會議，正式簽署這項自由貿易協定。RCEP涵蓋的自貿區橫跨15個國家逾20億人口，經濟規模達近26兆美元，約佔全球GDP30%，以GDP而言，將是全球最大的貿易協定。RCEP貿易額也約佔全球的三分之一。

RCEP涵蓋議題包括貨品交易、服務、投資、經濟與技術合作、智慧財產權、原產地規則、競爭與爭端解決等，但未涉及環保與勞動權。

據報道稱，美國沒有參加談判。台灣遭拒協議之外。