美日印澳舉行馬拉巴爾聯合軍演第二階段演習 美印航母參與

由印度海軍主辦、美國海軍、皇家澳大利亞海軍以及日本海上自衛隊參加的“馬拉巴爾-2020”聯合海上軍演第二階段演習於11月17日正式開始，演習將持續到20日，演習地點位於阿拉伯海北部。此前的11月3日至6日，第一階段演習已經在孟加拉灣完成。與第一階段相比，第二階段的演習更為複雜，印度海軍“維克拉馬蒂亞”號航空母艦和美國海軍“尼米茲”號航空母艦均有參與。

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印度海軍發言人16日表示，第二階段演習將見證圍繞“維克拉馬蒂亞”號航母打擊群和“尼米茲”號航母打擊群為中心的海上聯合行動。兩艘航母將與參與演習的其他水面艦艇、潛艇和飛機在未來四天之內開展高強度行動，其中包括跨甲板飛行行動以及米格-29K戰鬥機、F-18戰鬥機和E-2C預警機參加的高端防空演習。此外，還將進行高端水面戰和反潛戰演習、武器射擊等，以進一步增強四國海軍之間的互操作性和協同性。

今年是始於1992年的“馬拉巴爾”聯合軍演的第24次演習，皇家澳大利亞海軍也應邀重新參加該演習。“馬拉巴爾是在高端演習中展示我們戰略夥伴關係實力的重要機會，”美海軍第11航母打擊群指揮官柯克（Jim Kirk）少將說。“尼米茲打擊群團隊很感謝加入我們的澳大利亞、印度和日本夥伴，並提高我們的準備和相互操作性。”

“我們期待着演習的第二階段，因為它將為巴拉瑞特號提供一個以現代、領先的海上能力進行操作的機會”，安紮克級導彈護衛艦，澳大利亞皇家海軍艦艇巴拉瑞特號（HMAS Ballarat）指揮官皮薩尼（Anthony Pisani）說。“我們不斷變化的海上和安全環境強調了與我們的親密夥伴合作的必要性，以促進我們在自由、開放和繁榮的印度太平洋地區的集體利益，”皮薩尼表示。

印度海軍參加演習的包括“維克拉馬蒂亞”號航母及其搭載的戰鬥機和直升機聯隊、驅逐艦“加爾各答”和“欽奈”號、隱形護衛艦“塔爾瓦爾”號、補給艦“迪帕克”號以及搭載的直升機、潛艇“坎德里”號以及P-8I反潛巡邏機。美國海軍參演的包括“尼米茲”號航母及其護航軍艦“普林斯頓”號巡洋艦和“斯特雷特”號驅逐艦，另外，美軍的P-8A反潛巡邏機也將參演。澳大利亞參演“巴拉特瑞”號護衛艦及其搭載的MH-60直升機。

印度媒體在報道第二階段演習時仍然不忘提到中國，稱此次演習正值中印在邊境地區發生軍事對峙之際。此外，印媒還指出，在11月6日的一次活動中，海軍參謀長卡蘭比·辛格（Karambir Singh）說，“大國競爭正在印度洋地區非常有力地進行，印度海軍加強了在印度洋地區的監視和活動，以制止中國的野心”。