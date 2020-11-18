美海軍部長呼籲重建第一艦隊 部署印太制衡中國

美國海軍研究協會新聞（USNI News） 11月17日報導指，美國海軍部長肯尼思∙布雷斯韋特（Kenneth Braithwaite）呼籲美軍在印太地區（或許基於新加坡），建立一支新的海軍艦隊，以更全面地應對美軍印度太平洋司令部面臨的挑戰。

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布雷斯韋特表示，“我們想建立一支新的美軍艦隊。我們希望把這支艦隊部署在印度洋和太平洋之間的十字路口，我們要真正在印度-太平洋地區留下足跡。”他續指，“我們不能單純依靠在日本的第七艦隊，我們必須尋求我們的其他盟友和夥伴，比如新加坡和印度，上帝保佑，如果我們有一天有被捲入任何爭端的話，這將是非常重要的。”布雷斯韋特提出，“更重要的是，它可以提供更強大的威懾力。因此，我們將建立第一艦隊，我們將把它部署在，或是新加坡位於的瓶頸口，我們將尋求使它更具有遠征性，並將它巡航橫跨太平洋，直到我們的盟友和夥伴看到它能最好地協助他們以及協助我們自己。”

布雷斯韋特說，自己還沒有機會與美國國防部代理部長克里斯托弗-米勒（Christopher Miller）談論這個計畫。不過一位五角大樓官員向USNI新聞透露，布雷斯韋特早在幾個月前就提出了重新組建第一艦隊的想法，並與剛剛被特朗普解僱的前美國國防部長馬克·埃斯珀（Mark Esper）進行過會談，據稱埃斯珀也贊同了這個提議。

報導稱，布雷斯韋特是在星期二舉行的海軍潛艇聯盟的年度研討會上宣布了他的這番意圖。值得關注的是，他在演講一開始就提到，“中國已經向全世界展現了他們的‘侵略性’。”他進一步指出：“我敢說，自1812年美英戰爭以來，美國的主權還從未遭遇過我們目前所看到的這般壓力。”布雷斯韋特稱，將在未來幾周訪問印度，討論兩國共同面臨的“安全挑戰”，他明確表示，“美國是無法單獨與中國抗衡的，太平洋地區乃至全球各國需要在軍事和經濟上相互提供幫助，才有機會讓針對中國的威懾奏效。”

歷史上，美海軍第一艦隊1946年開始早期運作，於1948年投入作戰狀態 。第一艦隊原所屬美國太平洋艦隊，主要是負責西太平洋地區。1973年2月1日正式除役，其責任由第三艦隊接替。海軍上將 切斯特·威廉·尼米茲是（Chester W. Nimitz）第一艦隊的首任指揮官。