G20： 望新冠檢測、疫苗面向所有人 特別是窮人

二十國集團領導人第十五次視頻峰會22閉幕。二十國集團輪值主席國沙特阿拉伯國王薩勒曼提議此後的峰會一年兩次：年中以視頻的方式舉行；年底舉行正式峰會。新冠肺炎疫情對全球經濟和社會造成前所未有的衝擊、新冠疫苗、檢測、治療應該面向所有的人特別是窮人。另外，20國集團在聲明中也提及了債務問題。聲明還強調了全面有效實施應對氣候變化的《巴黎協定》。中國國家主席習近平在二十國集團領導人利雅得峰會“守護地球”主題邊會上致辭。

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習近平在致辭中強調了三方面的內容。第一，加大應對氣候變化力度；第二，深入推進清潔能源轉型；第三，構築尊重自然的生態系統。

二十國集團輪值主席國沙特阿拉伯國王薩勒曼(Salmane ben Abdulaziz al Saoud)21日主持峰會開幕致辭中說，今年是不平凡的一年，新冠肺炎疫情對全球經濟和社會造成前所未有的衝擊，各國人民和經濟仍在受此影響。薩勒曼說，二十國集團有責任在這次領導人峰會期間向世界傳遞一個強有力的信息，即我們將努力採取措施克服疫情影響。

薩勒曼表示，我們對新冠肺炎疫苗、治療和診斷方面取得的進展感到樂觀，我們必須努力創造條件，使所有人都能夠負擔得起以及公平地獲得這些資源。與此同時，我們還必須做好準備，應對未來的任何大流行病。

德國總理默克爾（Angela Merkel）周日表示，她對為最貧窮的國家提供針對新冠疫苗的討論進展緩慢感到“擔憂”。

她在視頻20國集團峰會閉幕式上說：“我們將在這些談判開始時與全球疫苗免疫聯盟（Gavi）會面，因為我擔心尚未採取任何行動。”

她強調，歐洲聯盟，美國和其他富裕國家已經與製藥公司達成協議，以保證其疫苗供應。二十國集團國家的領導人星期天保證將“不懈努力”，向最貧窮的人提供疫苗。但是，疫苗聯盟的預算仍為38億歐元，這是一個國際聯盟，旨在確保疫苗和醫療設備的公平分配。

德國已經為全球疫苗接種計畫（Covax）認捐了5億歐元，該計畫由全球疫苗免疫聯盟Gavi牽頭。

默克爾說：“對我來說，最重要的是，全球疫苗免疫聯盟的“新冠肺炎疫苗實施計畫”（COVAX）已經籌集的資金開始與疫苗生產商進行談判。” “這是正確的事情。”