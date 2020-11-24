王毅到達日本 日中韓自貿區或成主要議題

中國國務委員兼外交部長王毅於11月24日到達日本，24-25日兩日對日本進行訪問。24日下午與外相茂木敏充舉行會談並舉行晚餐會，將於25日與菅義偉首相進行會談。這將是菅義偉就任首相以來，首次與中國政要面對面會談。

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日中間高水平的要人往來，是新型冠狀病毒擴大以來首次。茂木與王毅面對面舉行會談是今年2月在德國慕尼黑會談以來再次舉行。

據悉，兩國外長會談圍繞新型冠狀病毒問題、美國政權新舊交替問題、中國海警船在釣魚島周邊長時間滯留並追逐日本漁船等問題展開討論。日本方面針對釣魚島問題向中方坦率提出日方的憂慮。

王毅訪日期間，日中就恢復雙邊商務人員往來進行討論，通過建立“商務通道”允許訪客在14天的隔離期間在一定的條件下從事有限的商務活動。日本已與韓國、新加坡和越南達成了此類協議，兩國政府原計畫最快本月中旬以商務相關人士為對象儘快恢復，但日本新冠疫情再度蔓延，日增感染者屢達到歷史最高水平，因未能實現。

原定今年春季的中國國家主席習近平作為國賓訪日計畫，在3月因新冠疫情決定延期。雙方在此問題上是否能取得進展十分引人注目，但是茂木敏充在20日的記者會上指出：現在控制新型冠狀病毒是最優先的課題，現階段還不是調整具體日程的階段。

日本、中國、韓國和東盟（ASEAN）等參加的東亞區域全面經濟夥伴關係（RCEP）的首腦會議15日以視頻會議形式召開，退出談判的印度以外的15國簽署東亞區域全面經濟夥伴關係協定，因此王毅此次訪日建立日中韓自由貿易區也成為主要議題。