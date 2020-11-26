王毅：習主席將在條件成熟時訪韓，會見韓外長遲到25分鐘

正在韓國訪問的中國外交部長王毅11月26日就中國國家主席習近平訪韓一事表示，相信只要條件成熟，習近平訪韓便能成行。另據韓國媒體報導，當天兩國外長會談的時間原定於上午10時。但因為王毅比預計時間遲到而使會談被推遲25分鐘，韓國外交部長康京和也等候了王毅20多分鐘。

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據韓聯社報導，王康京和和王毅在會談中就兩國關係、地區國際問題和合作抗疫等相互關切交換意見。康京和表示，疫情下繼中共中央政治局委員楊潔篪之後，王毅此次訪韓彰顯韓中外交部門之間的緊密合作關係。希望今天雙方能基於兩國元首推動韓中關係持續發展的共同意願，評估諸多合作領域取得的成果，並在2022年建交30周年到來之前為深化兩國戰略合作夥伴關係交換意見。

康京和說，同時希望雙方在會談中能就穩定管控韓半島局勢，為韓半島和平進程取得進展繼續創造條件進行磋商。在疫情出現全球大流行的情況下，除了深化兩國關係之外，各國之間的跨國合作尤為重要，希望雙方能通過此次會談謀求在抗疫、恢復經濟、維持地區穩定和平等各種地區和國際事務上的合作方案。

王毅表示，中韓兩國人民在疫情困難面前守望相助，互幫互助，由衷感謝韓國各界在中國抗疫最困難的時期給予支持和幫助。王毅說，中韓兩國互為戰略合作夥伴，在國際和地區問題上保持協調合作，共同為維護地區和平穩定、完善全球治理體制不斷發揮各自的力量。

王毅強調，病毒打不倒兩國人民，中韓關係經受住了疫情的考驗，展現出強大的活力與韌性。他還表示，期待能同韓方就兩國關係、各領域交流合作、國際地區問題進行戰略溝通，並相信會談定能取得積極成果。

王毅告訴媒體指，雙方應致力於為習近平訪韓營造條件。被問及具體的條件時，他指着記者佩戴的口罩說，要等韓國疫情趨穩。雙方原計畫在疫情形勢穩定後儘早促成習近平訪韓，但由於疫情再次呈現反彈勢頭，預計習近平年內訪韓並非易事。

王毅稱，文在寅總統多次熱情邀請習主席訪韓，中方對此表示感謝。這體現出韓方對中韓關係的高度重視，積極深化雙邊關係的意志。針對韓國國內一些專家在中美對抗層面解析其訪韓一事，王毅表示，全球共有190多個國家，每個國家都是獨立自主的，中國和韓國也不例外。中韓兩國一衣帶水，應該多走動、多交流。

另據韓國《中央日報》等媒體報導，王毅一行在與康京和會面時遲到了25分鐘。據悉，王毅在會談時間過後才從首爾獎忠洞新羅酒店出發。10點22分左右，王毅抵達韓國外交部大樓，在被記者問問道為何遲到時他簡短回復“因為交通堵塞”。據悉，在會談開始前20分鐘中方代表團已向韓方外交部請求諒解，表示“因為前一天很晚抵達，所以可能會晚一點到達現場”。

不過報導指，這並不是王毅首次遲到。去年12月訪韓時，他在首爾新羅酒店迎賓館舉行的韓中友好午餐招待會上便比預定時間晚到了一個多小時。當時韓國國會議員、企業界人士、法律界人士等數十名韓國主要人士站着等待王毅的到來，後來有些人士甚至轉身離場。中方當時曾解釋稱，“王毅外長在招待會開始前與前任聯合國秘書長潘基文進行的會晤時間比預計要長所致”。