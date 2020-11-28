菅義偉視察自衛隊要求加強三軍一體化，提升太空能力

日本首相菅義偉11月28日在視察自衛隊時，就日本防衛政策中重要度增加的太空和網絡等應對能力下達指示，要求陸海空自衛隊成為一體進行強化。他強調說，“排除組織的垂直分割，跨越陸海空的藩籬並採取措施，這很重要。”

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菅義偉當天在埼玉縣狹山市的航空自衛隊入間基地舉行的航空檢閱儀式上發表了講話。他指出日本目前所處的安全保障環境嚴峻度攀升。共同社報導指，這是菅義偉在考慮到朝鮮和中國動向的發言。他隨後還視察了部隊，並坐在即將退役的F-4戰機駕駛艙內拍照留念。據悉，此次檢閱儀式為防止新冠疫情而縮小了規模，以無觀眾形式舉行，還取消了展示飛行。據日本航空自衛隊介紹，這是除了天氣狀況不佳之外，首次未實施展示飛行。

菅義偉在講話中還提及了自衛隊應對發生集體感染的“鑽石公主”號游輪的貢獻，對於面向防止疫情擴大的自衛隊今後的活動表達了期待。他指出，“決心在明年夏天，作為人類戰勝病毒的證明，舉辦東京奧運會和殘奧會。”另據消息顯示，日本政府擬敲定新造2艘宙斯盾艦方針。據多名官方消息人士透露，作為放棄在秋田、山口兩縣部署的陸上型導彈攔截系統“陸基宙斯盾系統”計畫的替代方案，日本政府開始就內閣會議上敲定新造2艘宙斯盾艦的方針展開協調。據悉，為了將該計畫反映到下一年度的防衛預算中去，目前設想在經過自民、公明兩黨同意的基礎上以12月中旬為進行敲定。

據估算，引進2艘宙斯盾艦的成本為4800億～5000億日元（約合人民幣303億～316億元）以上，預計比陸基宙斯盾還要高。藉此，海上自衛隊宙斯盾艦將總計達10艘。而確保船員依然是課題，防衛省正就延長退休年齡以及擴大海自規定人數上限與財務省展開協商。有關替代方案，專門攔截彈道導彈的民間船舶活用型，以及類似開採石油的海上平台型也被視為選項。據了解，在25日的自民黨會議上，支持引進宙斯盾艦的意見接連不斷。