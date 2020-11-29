應對中國影響 日本將幫助印度發展5G等領域

日本政府官員近日表示，日本和印度將在信息和通信領域聯手，以對抗中國在電信和數字基礎設施領域日益增長的影響力。

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據《日本經濟新聞》11月29日援引日方官員的話指，兩國政府將支持日本企業向印度引進5G無線網絡、海底光纜等技術。此外，日本還將從印度獲得數字技術專業人才教育方面的合作。

印日兩國的相關合作將包括價值數百億日元（數億美元）的項目。日本總務大臣武田良太與印度通信和信息產業部長拉維·尚卡爾·普拉薩德（Ravi Shankar Prasad）將在12月舉行的一次在線會議上，簽署一份諒解備忘錄，以締結這一全面性協議。據悉，相關的準備工作正在進行當中。日本和印度內閣部長級成員此前從未簽署過這樣的備忘錄。

今年6月中印發生邊境衝突後，印度政府出台了強硬的報復措施，包括禁止在其國內使用抖音國際版TikTok等數百個中國App。值得一提的是，由日本前首相安倍晉三任內推崇的印太戰略正在加速成型。此前，澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）與日本首相菅義偉17日共同宣布，兩國“在原則上”達成了《互惠准入協定》（RAA）。

該協定提供了允許日澳軍隊互訪對方國家並進行訓練和聯合行動的法律框架。它將為兩國聯合訓練與演習、情報共享、國防工業合作提供便利。這是日本自1960年簽署《駐日美軍地位協定》後的首份允許外國在其領土上軍事存在的協定，也使得澳大利亞成為世界上第二個僅次於美國與日本有共同防務的國家。

今年6月，莫里森和印度總理莫迪還在視頻會議中還簽署了“印澳全面戰略夥伴關係協議”。二人就增強兩國軍方的軍事合作及交流，特別是通過《雙邊後勤支援協議》（MLSA），以給予對等的軍事基地互用權達成了共識。