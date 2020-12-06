美日法計畫明年5月舉行首次海陸聯合軍演

日本《產經新聞》12月6日報導稱，隨着中國軍方加強在該地區的活動，日本、法國和美國將在日本一個離島附近於明年5月舉行首次陸海聯合軍演。

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報導指，這次在日本無人居住的離島之一進行的演習，將側重於在自然災害期間提供救援工作，但部分內容也可能成為防禦攻擊的演習基礎。日本防衛省沒有立即回應路透社的確認請求。該報稱，這一聯合演習旨在制衡中國，日中就釣魚島周邊海域存在主權爭議，北京在南海的軍事化活動也在近年來快速進行。對此，法國海軍參謀長皮埃爾∙範迪埃（ Pierre Vandier）另在接受該報專訪時表示，“我們希望向該地區展示我們的存在，並發出關於日法合作的信息。”範迪埃稱，“這是一個針對中國的信息。這是一個關於多邊夥伴關係和航行自由的信息。”

範迪埃在月初對日訪問時與日方防務官員的交流中談到了中國的 “征服者行為”。他說，中國的壓力令人擔憂，（地區的）力量平衡被打破，“中國在領海方面具有非常強硬、非常征服性的行為”。在他看來，“日本當局和法方在印太政策上有很大的共同點”等。在這一層面上，他強調了多邊主義的重要性，並提到了印度、越南、印尼、澳大利亞、菲律賓和日本等國家的合作。

範迪埃今年10月14日就2021年國防預算支出問題，參加法國國民議會國防和武裝部隊委員會舉辦的聽證會時表示，“2010年年初以來，明顯出現了新的形勢，出現了一些現象。首先，多邊主義的體制性障礙。作為常任理事國坐在安理會的五個國家中，至少有三個國家經常在事實上阻礙聯合國的運作。目前，希望通過共同解決衝突已不可能。這是一個既成政策的時代，2014年的克里米亞危機就是一個明顯的例證。”

範迪埃說，“現在也是對國際條約提出質疑的時候了，如《中程導彈條約》或《歐洲常規武裝力量條約》如此非常重要的集體安全條約的暫停。世界各地對《聯合國海洋法公約》的挑戰也在不斷加劇。”他表示，“國與國之間的良好行為準則不再總是得到尊重：剛出現的島嶼被加固為軍事基地，無恥地在鄰國的專屬經濟區進行勘探，在沒有防衛的地方掠奪漁業資源。”

範迪埃說，“在這種地緣政治格局中，最突出的現象是海洋的大規模再軍事化。中國在隔離牆後度過了四個世紀。2015年，中方《白皮書》已經宣布了海洋領域在未來發展中的大回歸。中國重返海洋世界，主要是經濟上的。比如說，‘一帶一路’一直到歐洲，最遠到（希臘雅典）比雷埃夫斯港。”

範迪埃續指，“從軍事角度看，2010年代以來，中國一直在高速重新武裝。現在的一些排名，如果考慮到兩者的海軍平台數量，中國海軍處於領先地位，超過了美國海軍。中國海軍現在已經有了遠洋核威懾力，將在年底下水第三艘航母，並宣布研製最新一代殲-20戰機的艦載版。我們沒有一個星期不就中國在新型武器及海戰各領域的發展情況得到新的新聞。”