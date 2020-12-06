美海軍證實正着手重建第一艦隊計畫部署印太

美國海軍部長肯尼思∙布雷斯韋特（Kenneth Braithwaite）的一名發言人12月3日向媒體證實，海軍正在重建第一艦隊。此前，布雷斯韋特本人11月17日在一次講話中表示，美軍應在印太地區建立一支新的海軍艦隊，以更全面地應對美軍印太司令部面臨的挑戰。

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據美國國防部下屬的《星條旗報》報導，海軍部長發言人多西（Jereal Dorsey）表示，重新啟用第一艦隊的 “行政要求”正處於最後的協調階段。他介紹稱，海軍部長正在與代理國防部長克里斯托弗·米勒、國會、參謀長聯席會議主席馬克·米利、海軍作戰部長邁克爾·吉爾代、海軍陸戰隊司令大衛·伯傑和其他利益相關者合作，確保海軍在大國競爭時代保持海上優勢。

布雷斯韋特在上月的講話中提出，“我們想建立一支新的美軍艦隊。我們希望把這支艦隊部署在印度洋和太平洋之間的十字路口，我們要真正在印太地區留下足跡。”他續指，“我們不能單純依靠在日本的第七艦隊，我們必須尋求其他的盟友和夥伴，比如新加坡和印度，上帝保佑，如果我們有一天有被捲入任何爭端的話，這將是非常重要的。”

布雷斯韋特所說的任務，現在屬於駐紮在日本橫須賀海軍基地的美海軍第七艦隊。這是美國在印太地區部署的唯一艦隊。它包括“里根號”航母打擊群，該打擊群有時會得到駐紮在聖地亞哥的第三艦隊的艦艇支持。第七艦隊是美海軍部署規模最大的艦隊，擁有50-70艘艦艇和潛艇，150架飛機和約2萬名水兵。其近4800萬平方英里的作戰區域從太平洋中部的國際日期變更線延伸到印度/巴基斯坦邊境，從北部的千島群島延伸到南部的南極。

布雷斯韋特說，美海軍不能僅僅依靠第七艦隊來覆蓋該地區。第七艦隊的艦艇經常在台灣海峽和南中國海執行航行自由巡航等任務。在南海，北京已經在有爭議的水域的人工島嶼上建立了軍事涉事。與此同時，中國的海軍一直在迅速發展。今年9月，解放軍軍方將兩艘航母共同出海訓練，其第三艘航母的建造工作還在繼續。

布雷斯韋特表示，“更重要的是，它可以提供更強大的威懾力。因此，我們將建立第一艦隊，我們將把它部署在，或是新加坡位於的瓶頸口，我們將尋求使它更具有遠征性，並將它巡航橫跨太平洋，直到我們的盟友和夥伴看到它能最好地協助他們以及協助我們自己。”歷史上，美海軍第一艦隊1946年開始早期運作，於1948年投入作戰狀態 。第一艦隊原所屬美國太平洋艦隊，主要是負責西太平洋地區。1973年2月1日正式除役，其責任由第三艦隊接替。

曾擔任過澳大利亞國防部長特別顧問的澳洲分析師巴貝奇（Ross Babbage）周五在一封電子郵件中表示，第一艦隊母港的明顯位置應是珀斯的科伯恩灣，與澳大利亞斯特靈海軍基地（HMAS Stirling）一起。他指出，“當地處於一個極好的周轉位置，提供了隨時進入（東南亞）海峽的機會，並提供了廣闊的陸基戰略縱深”。

巴貝奇說，西澳大利亞州是美國水兵的首選停靠港口，他們的家人會認為該地區是一個完美的度假環境。他說，“澳大利亞政府已經宣布對該地區的許多海軍基地和支持設施進行大幅升級。”他續指，“這將包括儘早安裝一個全新的、非常先進的水下靶場和水下監視系統。”