印度外長：中印關係正處於過去30、40年來最困難時期

印度外交部長蘇傑生（S Jaishankar）12月9日在出席活動時表示，印度與中國的關係已經受到“非常顯著的損害”。

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蘇傑生當天在與澳大利亞智庫洛伊研究所（Lowy Institute ）的在線對話中表示，由於北京違反了維護實際控制線（LAC）地區和平與安寧的協議，印中關係 “受到了顯著的損害”，雙方在不同層面的廣泛接觸至今未能解決 “協議沒有得到遵守 ”這一基本問題。隨着中印邊境對峙進入第八個月，他指出，中方已在實際控制線拉達克段部署了“成千上萬的軍隊”。

蘇傑生說，“我們今天可能正處於與中國關係最困難的時期，當然是在過去30-40年裡，或者你可以說是在更長的時間裡。上一次我們的邊境出現軍事傷亡是在1975年，所以（這麼說）只是給你一個時間上的感覺”。他談到，自1993年以來，中印簽署的多項協議都承諾雙方不會將大規模部隊帶到實際控制線地區。蘇傑生稱，“現在出於某種原因，中方至今給了我們五種不同的解釋，中國人違反了這一協議。”他補充說，“中方確實派遣了數萬士兵並全面進入軍事準備狀態，部署於一直到拉達克的實際控制線。自然，這種關係會因此受到深刻的干擾。”

蘇傑生沒有詳細介紹中方提出的五項解釋。他說，雖然過去兩國部隊之間也有爭執和對峙，但從未發生過重大違約事件。他說，今年雙方士兵的位置非常靠近，“（所以）出了可怕的問題並不完全奇怪”。他在談到造成20名印度軍人傷亡、“完全改變了（印度）民族情緒”的加勒萬山谷衝突時說。

蘇傑生表示，讓中印關係重回正軌是現在“非常大的問題”，儘管雙方間的溝通不是問題。他曾親自與中國外交部長王毅通話，並在莫斯科舉行的上合組織會議期間與王毅會面，而雙方在國防部長、軍長和外交官之間也有會面和接觸。“溝通不是問題，問題是我們有協議，而這些協議沒有得到遵守，”他補充說。

蘇傑生說，自2008-2009年以來，中國已經發展成為一個 “非常更為民族主義”的國家，而這一點 “正以各種方式和政策 ”表現出來。他補充說，所有這一切都發生在全球秩序因再平衡和多極化而出現新的架構、新的規範和制度的時候。在回答有關美國當選總統拜登領導下的美印關係的問題時，蘇傑生說，拜登此前在美國國會參議院外交關係委員會工作時，為雙邊關係作出了“很大的貢獻”。他指出拜登對對印度的“善意是非常明顯的”。

會上，蘇傑生還對印度和澳大利亞在過去18個月中迅速強化雙邊關係表示滿意，並稱這兩個 “打板球的英聯邦民主國家 ”，可以為塑造新興的全球秩序做出貢獻。他說，印澳兩國正在擴大與日本的現有三邊關係，並考慮與印尼和法國塑造新的三邊關係。