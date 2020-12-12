伊朗一記者被絞刑處死 巴黎譴責野蠻

伊朗最高法院數天前剛證實對持不同政見的記者、博主紮姆（Ruhollah Sam ）的死刑判決。死刑判決已於12月12日執行。伊朗司法部發言人埃斯邁里(Gholamhossein Esmaïli)對媒體表示，對他死刑的判決是一個月之前做出的。歐洲聯盟強烈抗議這一做法。在一份聲明中表示，“當務之急是伊朗當局尊重被告者的權利，並停止使用電視供詞來確立罪行並證明其有罪”。法國政府譴責，這是野蠻行徑。

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據伊朗國家電視台報道，紮姆12月12日早晨被絞刑處死。今年6月，這位網上抗議平台的經營者被判處死刑，其罪名是他煽動了2017-2018年冬的反政府騷亂。此前，紮姆長期流亡境外。2019年，伊朗革命衛隊宣布，這名政府批評者已經落網，但未說明是在何國被抓獲的。

紮姆是一位傾向改革的什葉派神職人員之子，他發起了名為"Amadnews"的門戶網站。該網站追隨者數量超過100萬。

此前，紮姆在法國獲政治庇護，並出入其它歐洲國家。伊朗當局一再指控這位流亡海外的政府批評者，煽惑伊朗國內的抗議運動和騷亂。

2017年，經濟困局引發波及伊朗全境的抗議浪潮。一年後，紮姆的門戶網站被Messenger Telegram應用關閉。伊朗當局稱，該網站呼籲舉行暴力抗議。不久後，相關頻道在新的名字下重啟。

此前，大赦國際對這一宣布迅速作出反應，認為這一確認標誌着“伊朗使用死刑作為鎮壓武器的令人震驚的升級”。要求歐盟介入不要對這名異議記者實施死刑，但沒有成功。法新社報道，據信紮姆是2019年10月被抓捕的。但是伊朗方面既沒有說明抓捕的地點和時間，也不說明他犯了什麼罪。伊朗方面曾指，紮姆曾“受到法國情報部門和多國秘密機構的支持”。