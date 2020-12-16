菅義偉首相連日會餐引來批評

日本首相菅義偉2020年12月4日在東京的一次記者會上。

日本目前新冠疫情日益嚴重，東京都的新增感染者12月16日達678人，創歷史新高。

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日本政府11日召開新型冠狀病毒感染症對策小組會。鑒於北海道和大阪府等地新增感染人數上升勢頭不減，已對醫療供應體製造成嚴重影響，會上磋商了在相當於“第三階段”（感染驟增）的地區，延長旅遊支援項目“Go To Travel”的停止時間等。

小組會針對年末年初的忘年會、新年會等提出建議：指出平素盡量少人數在一切聚集，指出大人數，譬如5人以上的飲食感染風險升高，小組會還提請注意，在東京都等相當於感染“階段三”的地區，要求不要舉行大人數的忘年會。

而首相菅義偉在14日晚，與AOKI控股會長青木擴憲等約15人在東京紀尾井町的酒店聚餐、談心。這一天，在銀座的肉排店也露面，與自民黨的二階俊博幹事長、職業棒球軟銀的王貞治球團會長、演員杉良太郎等7人舉行“忘年會”。

而政府向全國知事呼籲 “Go To eat ”活動原則是4人以下，民眾應該避免5人以上的聚餐，而菅義偉首相的行動，有“反面教員”之嫌。

首相的聚餐，最近包括與秘書在一起吃飯幾乎連日進行。

公明黨的代表山口那津男在15日的記者會上，以多人數的聚餐為背景指出：這裡有向國民發出信息的性質，希望多加註意，認真研究。立憲民主黨的福山哲郎幹事長對記者團說：“應該盡量進行自我剋制，首相應該成為防疫的模範。”