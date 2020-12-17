拉布：中國崛起帶來機遇也有挑戰 目前不排除加入四國聯盟對話

英國外交大臣拉布(Dominic Raab)12月16日訪問印度期間與印度總理莫迪會面，為明年1月英國首相約翰遜(Boris Johnson)訪印鋪路。拉布當天向媒體表示，英國計畫中的 “印太傾斜”（Indo-Pacific tilt）政策既是為了應對中國強硬行動帶來的挑戰和壓力，也是為了迎合整個印太地區的發展機會。

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據《印度斯坦時報》報導，拉布15日與印度外長蘇傑生（ S Jaishankar）就雙邊關係的未來10年路線圖和自由貿易協定等系列話題舉行了會談。英國將於2021年初公布的綜合防務和外交政策審查報告預計將勾勒出，英方計畫推出的 “印太傾斜”政策的輪廓。拉布稱，中國的崛起與東南亞和遠東地區的經濟增長並列，既是挑戰也是機遇。

拉布在回答中國近來所展現出的強硬行動，及與印度在實際控制線（LAC）形成的軍事對峙時談到，“中國的崛起為東南亞和遠東地區新興市場經濟體的廣泛增長提供了戰略背景。那裡有機會，但也有挑戰，這都是‘印太傾斜’的一部分，基本上是在整個地區更多的參與，但也管理一些挑戰和壓力。”他亦指，印英兩國可以就網絡安全和打擊虛假信息等問題上進行合作。英國還與日本、越南和韓國簽署了自由貿易協議，並申請加入東盟作為對話夥伴，作為其與印太地區更廣泛的貿易和投資接觸的一部分。

拉布表示，當英國開始將目光投向印太地區時，印度將成為一個重要的戰略夥伴。但目前，英國專註於實現脫歐後在貿易和商業方面的一些更直接的目標。按照原定脫歐進程，英國脫歐過渡期將於12月31日到期。他在與莫迪會面後告訴媒體稱，“我們就所有重要問題進行了討論，如四國聯盟和其他的雙邊交往，我認為現階段沒有什麼可以排除的。我想我們都想從戰略上考慮，但我們也確實需要看看我們能做的實際合作......我們告訴印度的朋友，看看我們一起做的實際事情。”

正在印度進行為期三天訪問的拉布還表示，就貿易和商業而言，英國專註於進一步與印度取得 “切實”進展。不過，他介紹稱，所有這些問題都將在約翰遜下個月訪問印度時進行詳細討論。拉布稱，約翰遜1月訪問印度並將作為首席嘉賓參加印度共和國日的慶祝活動，並將有助於推動兩國在應對新冠疫情、貿易、海洋問題和氣候變化方面的合作。拉布稱，英方還邀請莫迪參加將於明年在英國舉辦的G7領導人峰會和聯合國氣候變化大會。英國是明年G7領導人峰會的主席國，除印度外，英方還將邀請韓國和澳大利亞的首腦參會。