辛格：印度做好了應對任何情況準備，不會在國家尊嚴上妥協

印度國防部長拉吉納特•辛格（Rajnath Singh）12月19日視察部隊時講話表示，印度處理與中國的邊境對峙問題表明，印度並不軟弱，可以對任何形式的越界、侵略或單方面行為給予適當的回應。他稱，印度希望和平解決爭端，但斷言不會容忍任何傷其自尊的行為。

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辛格周六在視察印度空軍學院並向畢業生髮表講話時表示，在新冠肺炎危機中，中國的 “態度反映了該國的意圖”。他強調，“但我們已經表明，印度並不軟弱”。他說，“我們不希望發生衝突，而是希望和平。然而，我們不會容忍對國家自尊的任何傷害。”他續指，“這就是新印度，我們不再是弱者。我們有能力應對邊境上的任何侵犯、侵略和單方面行動”。

另在談到印巴對峙時，辛格說，儘管印度在四次戰爭中擊敗了巴基斯坦，但巴基斯坦仍在邊境上沉迷於小規模衝突，並指控巴方利用恐怖主義沉迷於 “代理人戰爭”之中。

中印兩國軍隊在實際控制線（LAC）拉達克東部地區的軍事對峙已經持續了7個多月。兩國代表也於周五舉行了中印邊境事務磋商和協調工作機制第20次會議。來自中國外交部的聲明指，雙方就兩國邊境實控線地區局勢坦誠深入交換了意見，一致同意繼續按照兩國外長莫斯科會晤達成的五點共識，聚焦一線部隊脫離接觸，採取務實措施解決現地問題，推動邊境局勢進一步緩和。

印度外交部的聲明指，雙方同意在外交和軍事層面保持密切磋商。雙方一致認為，下一輪(第9輪)高級指揮官會議應儘早舉行，以便雙方能夠根據現有的雙邊協議和議定書，努力實現實際控制線沿線部隊早日完全脫離接觸，全面恢復和平與安寧。