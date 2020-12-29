日媒：菅義偉曾就釣魚島和香港問題忍無可忍向王毅表態

自東京方面消息，日本首相菅義偉11月25日在首相官邸與中國國務委員兼外長王毅的會談中，一度焦躁地表示，“沖繩縣尖閣諸島（中方稱釣魚島）是日本固有領土，日本對香港局勢也十分關切。”

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日本共同社星期二報導指，菅義偉當時的這一表態是對斷言稱釣魚島是中國領土、強調外國不應插嘴香港事務的王毅“忍無可忍的瞬間”。菅義偉身邊人士介紹稱，但為了維繫與經濟上緊密相連的中國的關係，菅義偉也流露出不得不顧及到對方的想法。菅義偉的對華外交政策在當下被指陷入兩難。

報導指，有關日本前首相安倍晉三在任時的3月，以新冠疫情蔓延為由延期的中國國家主席習近平對日訪問一事，菅義偉在9月25日的日中首腦電話會談後向媒體表示“並未談及”。這是鑒於中日釣魚島爭議加劇等，導致日本國內對華批評之聲高漲的結果。據悉，菅義偉在與王毅的會談中也未提及習近平訪日一事。來自日本政府的消息人士回顧稱，“在朝野政黨反對習近平國賓訪日的聲音高漲的情況下，如果表現出積極意向，後果會很嚴重。將之作為議題的選項從一開始就不存在。”

報導提及，日本也基於美國的動向加強了對華強硬姿態。外相茂木敏充10月6日在東京出席與美國、澳大利亞、印度的四國外長會議，鑒於加強海洋活動的中國軍方，就力圖加強合作的方針達成一致。據了解，11月24日在東京舉行的日中外長會談中，王毅當面將矛頭指向了日美印澳推進的“自由開放的印度太平洋”構想。據稱，王毅把該構想比作將中俄視為軍事威脅的北約組織（NATO），批評該構想是“印太版的北約”，有損地區的和平及穩定。

報導指，另一方面，日本政府也表現出在對華政策的靈活應對。背後的理由是“中國是日本最大的貿易夥伴，除避免對立、通過磋商獲得實際利益外沒有其他路可走”（外務省幹部如是說）。菅義偉在9月25日的日中首腦電話會談中與習近平確認將展開高層合作。11月24日的日中外長會談中，茂木敏充與王毅就防疫對策方面的合作達成了一致。

報導指，從多名日本政府消息人士的言行中可以看出這樣的目的，即如果同現在欲避開美國的壓力、摸索接近日本的中國展開談判，則應當較易得到讓步。日方關於局勢認識的基礎是，明年1月下屆美國拜登政府上台後，改變特朗普政府對華強硬路線的可能性也很低。而若加速與北京的合作，則對擱置包括釣魚島在內的懸而未決問題的擔憂將加劇。如果被視為被中國拉攏，導致美國不快的風險也會升高。因此，日本將繼續摸索對華外交政策的方式。