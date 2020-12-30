三星李在鎔行賄案重審被檢方求刑9年

韓國首爾高等法院12月30日開庭並最後一次重審三星電子副會長李在鎔行賄案，獨立檢察組要求法庭判處李在鎔9年有期徒刑。此前，獨立檢察組曾稱，即使三星守法監視委員會對量刑的控辯得到認可，對李在鎔的判決也不可少於5年有期徒刑。

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據韓聯社介紹，獨檢組表示，三星在韓企中擁有壓倒性的力量，為了社會健全發展，三星應展現出堅決應對腐敗的典範面貌。在前總統樸槿惠親信干政案中，三星比其他影響力較小的企業更為積極、輕易地犯下罪行，並出現規避責任的行為。獨檢組在此案重審前的一審和二審中曾均向法院提出判處12年有其徒刑的要求，此次提出的刑量低於前兩次。獨檢組指出，這是因為考慮到了最高法院認定李在鎔部分嫌疑不成立。

李在鎔因涉嫌請託時任總統樸槿惠和其親信崔瑞元（音，原名崔順實）幫助其繼承經營權並提供298億韓元（約合人民幣1.75億元）賄賂而被公訴。一審法院認定李在鎔的部分行賄罪成立並判處有期徒刑5年，二審法院則作出有期徒刑2年半、緩刑4年的判決。韓國最高法院大法院在終審判決中撤銷二審法院對李在鎔和其他涉案人樸槿惠、崔順實所作的判決，將該案發回首爾高等法院重審。

2020年10月，首爾高等法院啟動對該案的重審。獨立檢察組在上一次庭審中指出，即使三星的守法監視委員會對量刑的控辯得到認可，對李在鎔的判決也不可少於5年有期徒刑。李在鎔方面則請求法庭在量刑過程中反映守法監視委員會的效力。