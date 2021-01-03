新冠：香港染疫死亡150人台灣只7人 紐時指歸功嚴謹把關

香港新冠狀病毒肺炎持續，直至1月2日一共有150人死亡，公務員事務局長聶德權今午（2日）在facebook發文表示，新型冠狀病毒疫苗的籌備工作目標是在本月底完成；按疫苗到港時間初步推算，估計可以在2月開始為市民接種，接種地點包括社區疫苗接種中心、公營醫院、安老院舍、私家醫院和診所。

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人口是香港兩倍有多的台灣，至今因為感染病毒而死亡的人數，只有7人。對於台灣抗疫這個成績，紐約時報在一篇特別報道中引述台灣衛生福利部部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，台灣將持續目前的抗疫政策，並不會因為害怕經濟或政治受到孤立而鬆綁。台灣自3月開始規定，所有入境者必須隔離兩個星期，甚至連台灣人回國也不例外。

然而香港自11月底開始實施所謂“回港易”措施，在廣東省的港人如符合檢測條件，每日可入境香港5000人，無需隔離14天。

紐約時報引述陳時中表示，台灣政府將不會鬆綁目前的抗疫措施，直至有疫苗可以證明有效對付疫情。他說，只不過因為社會壓力而鬆綁，一旦疫情反撲則只會再次收緊而已。

陳時中說：“我相信疫情還將出現另一波，因為人人都說‘我可以打疫苗了，或者我下星期可以打疫苗了，我已經等得太久了，我終於可以自由了，是嗎？’”陳說，只要有證據證明現在的疫苗確實可以有效並持續地免疫，“我們才會開始鬆綁少許”。

日本和南韓這另外兩個民主國家，抗疫工作一度備受稱許，但現在卻處身疫情反撲而顯得左支右絀。

不過根據史丹福大學醫學院的副教授王智弘，台灣抗疫至今成功，其實也帶點運氣。王醫生表示，目前新的變種病毒在全球各地出現，受到感染的人早晚會進入台灣而之後才被發現呈陽性反應。

事實上，台灣星期三證實發現一名從英國進入台灣的人已對新變種病毒呈現陽性反應，目前已送院接受治療，之後台灣政府再加緊入境限限制和隔離措施。

王智弘說“台灣能夠撐到現在已經算了不起了，”但就算台灣能夠再2021年中為全人口接種疫苗，“距今仍然有6個月，很難在撐多6個月的”。