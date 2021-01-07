朝鮮領導人金正恩誓言加強國防能力 向拜登釋放信號？

距離美國當選總統拜登1月20號就職還有兩個星期的時間，被拜登稱為“暴君”的朝鮮領導人金正恩周三在執政黨代表大會上承諾要加強國防能力。

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朝鮮官方通訊社朝中社報道，第八屆朝鮮勞動黨代表大會（WPK）星期二在平壤開幕。周四朝中社報道的金正恩在會上對黨中央工作的總結報告內容顯示，他重申進一步提升國防力量，以維護國家和人民安全以及社會主義建設和平環境的重要決心，並提出具體的奮鬥目標。

法新社報道指出，儘管金正恩和特朗普四年中的關係起起伏伏，但金正恩對他的仇恨遠比不上對他的繼任拜登。拜登早在先前就曾批評特朗普與金正恩的關係，認為特朗普等同於削弱了美國的制裁行動。拜登曾公開稱金正恩是“暴徒”“流氓”，金正恩則回嗆對方是“瘋狗”。 美國總統選戰開打時拜登更是不斷抨擊朝鮮，雙方的關係降至冰點。

在此背景下，美國政權交替之際，新政府與擁有核武器的朝鮮之間的關係將是今後國際地緣政治關注焦點之一。

金正恩和特朗普在2019年2月河內會談失敗後，華府和平壤之間對話停滯，關係陷入死點。

法新社報道指出，朝鮮周四官方報道沒有提及核武器，也沒有具體說明要實現的防禦目標的性質。但是在十月的一次閱兵中，平壤展示了一種導彈，分析家一致認為那是世界上最大型的道路移動型液體燃料導彈，很可能設計來攜帶分導式多彈頭（MIRVs）。

朝鮮一直表示核武是自我防衛所必須，是為了因應美國可能的入侵而建造，因此數十年來傾注大量資源研發核武。

分析家也表示，朝鮮希望趁着5年一度的全代會，對美國即將上任的拜登政府釋放訊息：面對曾將金正恩形容為“暴君”的拜登，朝鮮也會小心應對。