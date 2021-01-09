美國國務院取消美台交往限制

在美國總統特朗普政權即將交接前夕，美國國務院9日宣布取消美台交往限制。對此，駐美代表處表達感謝，認為這項宣布充分反映台美關係的強勁與深度。

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據中央社報道，美國國務院9日發布聲明指出，台灣是充滿活力的民主政體也是美國可信賴的合作夥伴。但數十年來，美國國務院制定複雜的內部限制措施，規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動。美國政府這項單方面行動的目的在安撫北京共產政權，但“不會再如此”。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）透過聲明宣布取消所有自我施加的限制。聲明表示，對於美國國務院先前以國務卿名義授權發布的所有關於台灣的聯繫準則，行政機構現在都可視為無效。

聲明指出，所有外交事務手冊中，除了美國在台協會（AIT）外，其他機構與台灣行政部門往來的部分應該視同無效。根據台灣關係法，美國行政部門與台灣的關係應交由美國在台協會全權處理。

蓬佩奧透過聲明表示，美國政府在全球各地維持非官方夥伴關係，台灣也不例外。美台這兩個民主政體共享個人自由、法治與對人權尊嚴的價值觀。今天的聲明確認美台關係，不需要也不應該因為官僚體制的自我設限而受到束縛。

對於美國國務院宣布解除台美交往限制，駐美代表處發出聲明表示，這項宣布充分反映台美關係的強勁與深度，台灣政府誠摯表示歡迎。除了向國務院表達感謝，駐美代表處也感謝長期關心台美關係的美國國會兩黨議員，像是透過通過“台灣保證法”鼓勵行政部門放寬對台交往限制等方式促進台美關係，也期待台美夥伴關係在可見的未來，持續強化與成長。