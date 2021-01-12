印外長：邊境流血衝突深刻干擾了印度對中國信任

印度外交部長蘇傑生（S Jaishankar）1月11日出席活動時表示，實際控制線45年來首次發生流血事件使得中印關係受到 “深刻干擾”，並對印度國內的輿論產生了 “巨大影響”。

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蘇傑生周二在線上參加“路透社下一個”會議上（Reuters Next）發表了這一言論。他說，“45年後，居然在邊境上發生了流血事件。” 印度和中國去年6月在有主權爭議的拉達克邊境地帶發生罕見的流血衝突，致使20名印度軍人死亡，中方則一直沒有公布具體的傷亡人數。此後，儘管印中舉行了數論的軍事和外交協商，但雙方軍隊仍在邊境地區繼續對峙。蘇傑生說，“而這對輿論和政治上......真的是影響了印度對中國和與他們關係的信任和信心。這已經受到了深刻的干擾”。

蘇傑生在發言中重申了他的論點，即中國尚未對實際控制線（LAC）沿線部署大量軍隊作出解釋。他說，“去年，由於我們不清楚的原因，中方確實將一支龐大的軍事力量帶到了邊境的一個地方。然後（部署到了）實際控制線。顯然，我們在看到他們來的時候就行動起來了，這就在實際控制線地區產生了一些摩擦點。”

蘇傑生還提及，印度與美國關係正在升溫。他表示對即將上任的拜登政府的印美雙邊關係走向充滿信心。他稱，我們面臨許多挑戰的同時，“美國將更加開放地尋找合作夥伴，我對我們兩國關係的發展方向充滿信心”。蘇傑生指出，“從結構上講，印度與美國的關係非常穩固，有非常獨特的元素，有政治上的趨同，安全和防務上日益趨同。”

此外，印度陸軍總司令納拉瓦尼（MM Naravane）周二向媒體表示，巴基斯坦和中國形成了 “潛在的威脅”，兩國"勾結的威脅 "是無法抹去的。他說，由於中巴兩國在軍事和非軍事領域的合作 “日益增多”，印度軍隊必須做好應對 “兩線”威脅局面的準備。他說，“去年，我們不得不說到做到，在應對挑戰時奮起直追。我們已做好充分準備，應對國家面臨的任何威脅。”

在與中國軍隊的對峙問題上，納拉瓦尼說，印度在實際控制線沿線保持了高度警戒水平。他稱，“我們已經做好了應對任何可能發生的情況的準備；我們的作戰準備是非常高的。”他也提出，希望能與中方達成脫離接觸和緩和局勢的協議。他說，“我們將堅守在拉達克東部的陣地，並希望在相互平等安全的基礎上解決問題”。