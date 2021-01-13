印尼開始接種中國疫苗 “清真”噠

印尼今天1月13日開始接種抗冠狀病毒疫苗。該國總統帶頭接種。這款中國產疫苗據說是“清真”的，獲得了印尼伊斯蘭權威機構的批准。冠狀病毒正在擁有近2.7億人口的印尼迅速傳播。

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59歲的印尼總統佐科-維多多（Joko Widodo）今天周三帶頭接種了抗冠狀病毒（Covid-19）疫苗，接種過程向全國直播。他打完第一針後，面朝鏡頭微笑着說："我沒有任何感覺"。該國衛生部長和其他政商宗教官員也第一波接種了疫苗。

印尼食品藥品監管機構本周批准了中國科興生技公司（Sinovac）研發的冠狀疫苗（CoronaVac）的緊急使用授權。

印尼食品藥品監督管理局周一表示，在大城市萬隆進行的後期臨床試驗顯示，科興控股的CoronaVac疫苗有效性為65.3%。

據法新社報道，重要的是，印尼最高伊斯蘭權威機構在上星期宣布中國科興疫苗是符合穆斯林教規的"清真 "（halal）疫苗。這個宣布，給世界穆斯林人口最多的印尼接種疫苗運動提供了方便。

印尼總統佐科-維多多向記者們說，"這次接種疫苗，對於打破冠狀病毒感染鏈，給所有人提供健康保護，給印尼人提供安全保障，非常重要。”

印尼當局的目標是在未來15個月，給1.82億人接種疫苗，但優先接種的人群是醫護人員和風險人群。

雅加達已獲得近3.3億劑疫苗的供貨交付承諾，其中超過1.25億劑由主要供貨商中國科興生技公司提供。此外，印尼也與阿斯利康，輝瑞，中國國藥集團簽署了小批量合同。到目前為止，只交付了幾百萬。

在亞洲，印尼是排在印度之後，第二個受到冠狀病毒疫情重創的國家。目前確診85萬人感染，其中將近2萬5000人死亡。但由於檢測數量少，上述統計數據可能遠遠低於實際情況。