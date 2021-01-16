美日舉行2021年首度聯合海上軍演

美國總統當選人拜登即將就職前，美國海軍航空母艦羅斯福號率領的打擊群，1月16日與日本海上自衛隊舉行聯合軍演。

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據美軍印太司令部發布的新聞稿，這次海上演習中，日軍出動了飛彈驅逐艦金剛號（JS Kongo DDG 173）及驅逐艦朝日號（JS Asahi DD 119）。美軍方面參演的艦艇包括航艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt, CVN 71）、飛彈巡洋艦碉堡山號（USS Bunker Hill, CG52）和勃克級飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn，DDG 113）。參與演習的部隊將演練多項戰力，從海上維安作業到比較複雜的防空演習，展現出兩國聯合部隊先天具有的彈性。

據中央社報道：這是2021年美日首度聯合軍演，專註於提升戰備狀況與卓越戰技，讓兩國有機會操練高端戰鬥，來持續增強雙方戰力。

美軍指揮官韋瑞西莫（Douglas Verissimo）少將和日本海軍金剛號艦長藤崎勝都表示：很高興能有機會合作加強我們的戰技純熟度與作業互通能力。日美關係是捍衛印度-太平洋地區和平及繁榮的持久支柱。這項雙邊演習有助於美國海軍與日本海上自衛隊執行發展區域戰力的任務，這種戰力能提供多層次防衛選項，以維護每一國家及其盟邦與夥伴國的利益。