印防長贊印軍與中方對峙增強國家士氣 外長談對華政策遭批

印度國防部長辛格（ Rajnath Singh ）1月16日在出席活動時表示，印度軍隊提升了國家的士氣，也讓人民在與中國的邊境對峙中昂首挺胸。此外，在當天舉行的一次印度國會協商委員會例行會議上，外交部長蘇傑生（S Jaishankar）與反對黨、國大黨領袖拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）就中印邊境對峙背景下，莫迪政府的外交政策進行了熱烈地辯論。

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辛格是周六在出席宗教活動和印軍一所新指揮醫院奠基儀式上，發表講話時作出了上述闡述。他說，“軍隊在中印對峙期間的魅力表現，提升了國家的士氣，也使公民們能夠昂首挺胸。”他的話隨後引來了人群中雷鳴般的掌聲。印度陸軍參謀長納拉萬(MM Naravane)和北方邦首席部長阿迪亞納特（Yogi Adityanath）也出席了活動。辛格還就莫迪政府應對新冠疫情所採取的措施向聽眾們進行了介紹。

同樣在當天，印度外長蘇傑生向國會黨派代表就當局的外交政策及挑戰進行了介紹。在他結束了一個小時的講話後，國大黨大佬拉胡爾·甘地則批評指，蘇傑生的演講有如流水賬（一個 洗衣單），而不是應對中國威脅的協調一致的戰略。他的黨內同事塔魯爾（Shashi Tharoor）也贊同這一觀點。據消息人士透露稱，面對批評聲音，蘇傑生給出的回應是，“（目前）在一個多極化的世界，同樣重要的是，在一個多極化的大陸也不能採取簡單化的方法。”

會上，拉胡爾·甘地向蘇傑生質問道，“你心中是否有一個明確的戰略，可以用三句話來概括？”。他補充說，“中國的戰略是要從海上走向陸地，把原來的絲綢之路改為連接中國和歐洲的陸路，通過中巴經濟走廊到海灣，繞過印度原來的中心地位，使我們變得無關緊要。印度將如何應對？”對此，蘇傑生表示，“我們不能抹殺俄羅斯，日本也是一個正在崛起的大國。我們將盡最大努力，使世界多極化；我們也應該考慮多極化的大陸”。他說，與拉胡爾·甘地的辯論可以無休止地繼續下去，因為雙方都有反駁的觀點。

當國大黨議員在外交政策方面為過去歷屆聯合進步聯盟（UPA）政權辯護時，蘇傑生說，在過去六年中，印度與鄰國的聯繫得到了極大的改善。他稱，例如，在UPA年代，與海灣國家的聯繫僅限於印度社區和與能源有關的交易，但在莫迪政府下獲得了更深層次的特徵，這導致了在新冠病毒大流行期間更好地對待印度僑民。

蘇傑生指出，在2016年之前，印度每年在中國邊境上花費4600億盧比，但從那時起，這個數字被提升到11800億盧比。他強調，過去印度政府對邊境基礎設施的忽視是當前問題的一部分。