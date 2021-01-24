中國新村在邊界拔地而起引發印度關注

印度媒體近日披露的印中邊境阿魯納恰爾邦地區凸顯中國新建村莊的衛星圖片使中印緊張氣氛再度升級，該地居民近日舉行示威並且焚燒了中國主席習近平的圖像。

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印度新德里電視台（NDTV）18日的一則獨家報道引發國際輿論關注。印度媒體發表的衛星圖片顯示，阿魯納恰爾邦地區突然出現中國修建的新村，而該地區在2019年並沒有任何建築，一年之後，這裡修建了排列整齊的建築，印度官方認為這些建築修建在印中邊界屬於印度的國土上。印度媒體報道說，當地民眾舉行了示威活動，並且焚燒了習近平的圖像。

不過，印度新德里的國際關係專家邦特教授（Harsh Pant）表示根據可靠的信息來源，這一帶從1959年起就實際受到北京當局的管轄。他對中國在當地修建建築的行為一點也不感到驚訝，自從上個世紀八十年代開始，北京就在當地修建新的建築，表面上似乎是民用建築，但實際上是為軍隊所修建，因為事實上這地方並沒有人居住。

邦特教授評論說，中印兩國關係自去年以來急轉直下，去年夏天印度多名士兵在喜馬拉雅邊界被中國軍隊打死，這是中印最近幾十年來首次發生類似的衝突。他認為新冠疫情似乎增加了北京政府的自信，因為中國是目前世界上唯一的一個經濟正常運作的大型經濟體。

中國外交部發言人本周在記者會上表示：“中方對中印邊界東段地區，也就是中國藏南地區的立場是一貫的、明確的，我們從不承認在中國領土上非法設立的所謂“阿魯納恰爾邦”。中方在自己領土上開展正常的建設活動完全是主權範圍內的事。”

印度官方對上述圖片並未做出強烈的反應，只是將責任推諉給競爭對手印度國大黨，因為該地區是在上個世紀六十年代印度與中國交戰失利時失去主權的，而當時印度的執政黨是印度國大黨。

另據中國官媒環球時報引述印度媒體報道說，印度軍方官員表示印中邊界軍隊僵局已經持續了九個月，雙方繼續在非常近的距離內部署部隊，火炮，坦克和裝甲車。印度陸軍參謀長在談到巴基斯坦和中國的兩方面威脅時說，兩者共同構成了強大的威脅。 “不能排除兩者聯合的因素。這是我們制定計畫和戰略的重要考慮部分。”