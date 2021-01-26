疫情遏制有力 越南經濟實現GDP2.9％增長

越共十三大將產生新一屆黨和國家領導人

越共十三屆全國代表大會1月25日至2月2日在河內召開，越共總書記、越南國家主席阮富仲在周一的預備會上表示，儘管發生新冠疫情，但越南經濟仍然實現了“世界最強勁的增長之一”。

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越共十三大的主旨是總結十二大決議的落實、提出越南未來5年的國家發展方向和目標，確立社會經濟發展的政策和任務，共有代表越南全國510多萬名黨員的近1600名代表出席。此次大會將產生新一屆越共總書記、國家主席、總理及國會主席。

越南2020年實現GDP增長2.9％，是該國近20年來的最低水平，但在全球經濟因新冠疫情打擊而全面衰退的情況下，越南的這一表現非常突出。

越南通過實施大規模的隔離、大規模追蹤病毒密切接觸者等嚴格控制措施，有效控制了新冠病毒的傳播。據越南官方記錄該國共累計新冠感染約1600例，死亡35例，同時，越南保持了工廠在絕大部分時間內的正常生產。

越共總書記、越南國家主席阮富仲在周一的預備會上說，我們實現了遏制疫情和發展經濟的‘雙重目標’。據分析指，現年76歲強勢越共領導人阮富仲預期將三度連任黨的總書記，但將放棄所擔任的越南國家主席一職，轉而支持現任總理阮春福接任。

法新社報道說，作為世界最後的五個對反對派強力鎮壓的共產國家之一，越南經濟從中美貿易戰中獲益，日益成為一個重要的技術支柱。越南預期未來五年內將實現GDP年平均增長率7％。

在外交方面，河內與美國的關係越來越近，但雙方最近也出現關係緊張，美國指責越南人為貶值越南貨幣對美元彙價以獲取不公正貿易優勢。在對中關係上，越中在南海主權紛爭中有眾多分歧，而北京在南海部署軍艦設立軍事哨所以強化對該戰略地區主權的做法令越南不滿。