美航母遭解放軍軍機模擬攻擊，美太平洋司令部回應

英國《金融時報》1月29日援引引述消息人士的話指，據美國及其盟國的情報顯示，中國軍機23日在台灣防空空域演習，模擬打擊位於南中國海的“羅斯福”號航母編隊。對此，美國印太司令部發言人邁克·卡夫卡(Mike Kafka)表示，“‘羅斯福’號航母打擊群密切監視着中國人民解放軍海軍和空軍的所有活動，他們從未對美國海軍軍艦、飛機或水手構成威脅。”

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《金融時報》本周五援引熟悉美國及其盟國情報人士的話報道稱，中國轟炸機和戰鬥機模擬了對“羅斯福”號航母打擊群的攻擊。該報稱，中國轟炸機飛行員還確認了對海打擊命令，並模擬發射反艦導彈。對此，美國印太司令部發言人卡夫卡在一封電子郵件聲明中回應指，“‘羅斯福’號航母打擊群密切監視着中國人民解放軍海軍和空軍的所有活動，他們從未對美國海軍軍艦、飛機或水手構成威脅。”

卡夫卡通過聲明強調， “美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動，通過我們在該地區的行動來證明我們的決心。”此前，美國海軍24日回應指，“羅斯福”號航母打擊群正在美國第7艦隊的責任區進行例行部署，以開展海上安全行動。分析人士認為，拜登政府將“羅斯福”號航母打擊群派往南海的決定與解放軍軍機連日來向台灣增強施壓的事態不無關係。

卡夫卡稱，“ 然而，這裡強調的解放軍活動，是一連串侵略性和破壞穩定行動中的最新一舉”。他稱，“這些行動反映出解放軍繼續企圖以其軍事力量為工具，恐嚇或脅迫在國際水域和領空活動的各方，包括其鄰國和有競爭性領土訴求的國家”。一名美國國防官員向《日本時報》表示，中國軍機沒有進入距美國海軍艦艇250英里（約合402.3公里）的範圍內，這超出了轟-6K轟炸機所攜帶的鷹擊-12反艦導彈的射程。這名官員稱，當時發生了一次模擬襲擊。

去年8月，解放軍向南海進行了一系列的彈道導彈試射，包括採用了被稱為 “航母殺手”的武器，其顯然是模擬打擊美國軍艦的綜合軍演的一部分。媒體隨後報道稱，至少有兩枚導彈擊中了該海域的移動艦艇目標。美國和中國軍方都沒有證實這些報道，但據悉這些反艦導彈是解放軍武器庫中最有力的反介入/區域拒止（A2/AD）的武器。

儘管該地區的各方，包括越南、馬來西亞、菲律賓、台灣和文萊，都對南海提出了重疊的主權訴求，但北京仍對南海約90%的面積提出了主權要求，每年有數萬億美元的貿易額通過該海域運轉。北京不顧其他聲索國和美方的抗議，在南海進行人工島礁建設並將其軍事化。