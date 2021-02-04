緬甸政變後兩第一：首場示威與當局第一項無中生有指控欲加治罪昂山素季

緬甸第二大城市曼德勒周四舉行抗議活動反對本周的政變，至少三人在活動中被捕。路透社說，這次示威是針對本周軍隊接管政權、推翻昂山素季民選政府的首次街頭抗議。

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據路透社引述緬甸活動組織消息，緬甸舉行反對本周政變的抗議活動，至少三人被捕。

據活動組織表示，緬甸第二大城市曼德勒周四舉行抗議活動反對本周的政變，至少三人在活動中被捕。這次示威是針對本周軍隊接管政權、推翻昂山素季民選政府的首次街頭抗議。來自曼德勒和仰光三個組織的學生活動人士，證實了上述逮捕行動。

據英國金融時報今天報道說，緬甸警方指控昂山素季(Aung San Suu Kyi)違反進出口法律。這是緬甸警方自軍方發動政變奪取政權以來對昂山素季提出的第一項指控。警方還指控總統溫敏違反災難管理法律。

緬甸警方指控昂山素季違反該國的進出口法律，他們稱在這位被推翻的領導人家中發現了“非法進口的”對講機。

該報道引述路透社看到的一份警方文件所包含的上述指控，是自軍方周一發動政變奪取政權以來對昂山素季提出的第一項指控。據路透社報道，警方正尋求將這位75歲的諾貝爾和平獎得主拘留至2月15日。警方還指控總統溫敏(Win Myint)違反緬甸的災難管理法律。

身為緬甸國務資政的昂山素季以及總統是在周一早上被軍方扣押的，執政的全國民主聯盟(National League of Democracy)的另外數十名官員也被軍方拘留。選舉產生的新一屆議會本來將在幾小時後召開首次會議。

軍方宣布國家進入為期一年的緊急狀態，並聲稱去年11月8日舉行的選舉存在“嚴重欺詐”，以此證明政變有理。全國民主聯盟在選舉中大獲全勝，而當地觀察員團體形容此次選舉是可信的。

據該報道說，長期關注緬甸政治的分析人士表示，對昂山素季和溫敏提出的指控是無中生有的，使他們回想起軍政權過去統治緬甸近50年期間的胡作非為行徑。馬來西亞國會議員、東盟國會議員支持人權組織(APHR)主席查爾斯•聖地亞哥(Charles Santiago)形容這些指控“荒謬”。

上述指控出爐之際，有跡象顯示一場反對政變的公眾反抗運動正在初露端倪。仰光和其他大城市數十家醫院的工作人員周三停工，並佩戴紅絲帶（紅色是全國民主聯盟的標誌色）拍照留念，以抗議政變。一些人做出《饑餓遊戲》(The Hunger Games)——面向年輕人的反烏托邦圖書和電影系列——中的三指手勢。在鄰國泰國去年爆發的示威中，抗議者曾廣泛做出這個手勢。

一個自稱的“公民抗命運動”周二在Facebook上設立一個反對政變的頁面。仰光和其他城市的一些市民在晚間的抗議活動中敲打鍋子和按響汽車喇叭。

報道稱，“我們不承認軍政府，我們拒絕服從這個軍政府的任何命令，”公民抗命運動的組織者之一通過電話告訴英國《金融時報》。“我們要求他們釋放周一被拘留的昂山素季、總統溫敏和其他官員。”