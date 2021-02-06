緬甸：軍政府切斷全國網絡

緬甸軍方1日發動政變後，相繼封鎖臉書、推特及Instagram等社交媒體，阻絕抗議民眾聯繫管道，今天（6日）更直接關閉網絡服務，僅保留手機通話與短信功能。

廣告 繼續瀏覽後續

據自由時報今天報道說，緬甸抗議升溫，民眾發動示威抗議，軍政府今天切斷網絡，阻礙抗議民眾聯繫。該報道引述《路透社》消息，自軍政府1日政變後，緬甸大量民眾走上街頭示威，譴責軍政府獨裁、要求民主，抗議人士更在社交媒體上呼籲更多民眾加入，緬甸當局前天封鎖臉書，今天封鎖推特及Instagram後，更全國性的關閉互聯網服務。

獨立網絡監控組織“NetBlocks Internet Observatory”今天發布報告，指出緬甸發生全國性的網絡中斷。緬甸民眾表示，手機的行動數據和無線WIFI都無法使用。

軍政府沒有對此回應，臉書使用者佔了緬甸人口的一半，臉書在4日被封鎖後，大量民眾轉用推特、Instagram繼續網絡抗爭，軍政府又封鎖這些社交媒體。

據手機網絡供應商“挪威電信 ”（Telenor）表示，緬甸當局已下令，要所有手機電信廠商暫時停止網絡服務，僅保留通話與短信的功能。

許多抗議者曾使用虛擬私人網絡（Virtual private network）隱藏位置，來繞過緬甸軍政府對臉書的封鎖，但隨軍政府加強網絡控管，抗議者藉網絡組織動員及獲取獨立新聞資訊的管道越來越受阻。

緬甸公民團體呼籲網絡供應商拒絕軍政府的命令，他們表示，供應商同意政府的要求，是在“幫助軍政府實質合法化”。

挪威電信則表示，已向緬甸當局強調應維持遠距通訊服務，但公司受當地法規所制，且第一要務為保護當地員工安全。挪威電信並聲明，對關閉網絡影響到緬甸人民深感遺憾。

國際特赦組織當地主管表示，軍政府在政變及新冠肺炎病毒疫情期間關閉網絡，作法魯莽又令人髮指。

據自由時報說，緬甸軍方領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）以去年11月大選存在詐欺為政變理由，但緬甸選舉委員會表示未發現大選有大量違規的證據。軍政府已發布1年的緊急命令，並承諾舉行新選舉後會交出政權，但沒有提出時間表。被奪權的翁山蘇姬與的總統溫敏自政變後沒在公開場合露面，他們的律師表示他們被軟禁在自己家裡。翁山蘇姬被指控非法進口6支無線電對講機，溫敏被控違反疫情禁令。

據法新社星期五消息，緬甸國務資政昂山素季所屬全國民主聯盟（NLD）的新聞聯絡人齊托（Kyi Toe）今天表示，翁昂山素季 1日被發動政變的軍方逮捕後，目前遭到軟禁，健康狀況良好。齊托在他的官方臉書帳號發文表示：“我們獲悉，國務資政昂山素季（在奈比多）健康情況良好。”