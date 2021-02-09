日防衛大臣向美國表示不接受中國海警法

自東京方面信息，日本防衛大臣岸信夫2月9日與美國駐日使館臨時代辦約瑟夫·楊（Joseph M. Young）舉行電話會談，就中國《海警法》施行表示“抱有很大關切，決不能接受”。

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岸信夫通過推特寫道，“我接到了美國駐日臨時代辦楊的禮節性電話。我們確認將繼續開展日美強強聯合的合作，維護和加強 ‘自由開放的印太地區’。我們轉達了對中國《海警法》的高度關切，我們不能接受。”約瑟夫·楊在推特上指，“我與岸信夫防衛大臣就加強日美安保合作交換了寶貴的意見。”

同樣據共同社報道，有關允許中國海警局使用武器的《海警法》1日施行後，中國海警局船隻6日和7日接連駛入釣魚島（日稱尖閣諸島）附近爭議海域。對此，日本國土交通大臣赤羽一嘉周二在內閣會議後的記者會上表示，“將為領海警備做到萬無一失”。

赤羽一嘉強調，“中方的此類活動正在持續，目前認為情況極其嚴重。”他表示，“將我國領土和領海堅決守護到底的方針下，與相關機構合作，持續採取冷靜而毅然的應對，以避免事態升級。”另據《南華早報》報道，日方將首次在東京以南約1000公里的小笠原群島駐紮海上保安廳巡邏船，此舉是為了阻止在其海域的非法捕魚，並使其能夠快速應對外國船隻的監視和研究。

日本海上保安廳宣布，將在未來幾個月內向小笠原群島部署180噸級的 “三日月”號巡邏船，還將增加駐紮在那裡的人員數量。此前，日方不得不從位於東京以南的橫濱總部派遣船隻應對島嶼附近的事件。