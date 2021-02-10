緬甸示威繼續數百公務員加入 軍政府實彈鎮壓多人受傷

緬甸星期三連續第5日有抗議軍事政變的大規模示威出席，首都內比都早上有數百名公職人員加入公民抗命運動。抗議者要求緬甸軍方恢復被推翻的昂山素季文官政府的權力。他們還要求緬甸軍方釋放昂山素季和由其領導的民盟（NLD）高層人士。

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據悉，緬甸警方9日以水砲及向天開槍驅散示者，內比都有女示威者在昨日的驅散行動中頭部中槍命危，另有數人懷疑被橡膠彈射中受傷，有生命危險。人權觀察組織（Human Rights Watch）援引內比都一家醫院的醫生的話說，這名婦女傷勢嚴重。這名醫生說，該婦女的頭部有一枚彈丸，據信是一顆子彈，已經穿透了右耳後部，並失去了重要的大腦功能。醫生說，一名男子也接受了治療，其上身的傷口與實彈傷口一致。

緬甸國家電視台報道警察驅散抗議者時受傷的情況，這也是政變發生以來，其被接管後首次承認該國發生示威活動。9日的示威行動是緬甸上周發生政變以來，首次出現流血事件。而在星期三的抗議隊伍中，一位因害怕被報復而不願透露姓名的學生向美聯社表示，“作為Z世代的一員，我們是第一次參加投票。這也是我們第一次抗議。”該示威者譴責軍事政變稱，“他們否定了我們的選票，這完全不公平。我們不希望這樣。我們希望他們釋放我們的領導人，實施真正的民主。”

同樣在當天，仰光的一些示威者聚集在外國大使館外，尋求國際社會增強對軍事政變的壓力。日本大使館外的一群人舉着標語，高呼“我們要民主，我們不要獨裁者！”。示威者兩三聚集的分着坐，似乎是以黑色幽默的方式表示，遵守當局禁止五人以上集會的緊急法令。其他人則在仰光城市中遊行，高呼並揮舞着昂山素季政黨的旗幟。還有的抗議者舉行擡棺遊行，作為諷刺軍頭敏昂萊大將的一部分。

聯合國駐緬甸辦公室對周二有報道稱，該國安全部隊對示威者使用武力的行為表示強烈關注。聯合國駐緬甸辦事處指出，報告顯示，在首都內比都、曼德勒和其他城市，許多示威者因持續的抗議活動而遭到安全部隊的傷害，其中一些人受到嚴重傷害。 聯合國緬甸駐地協調員和人道主義協調員奧拉·阿爾姆格倫（Ola Almgren）呼籲安全部隊尊重人權和基本自由，包括和平集會權和言論自由。

美國務院當天亦呼籲緬甸軍方放棄權力，恢復民主選舉產生的政府，釋放被捕人士，避免暴力。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）向記者表示，“我們再次呼籲軍隊放棄權力，恢復民主選舉產生的政府，並釋放被拘留者。”美方重申，將使發動政變的人面臨重大後果，正審視是否繼續對緬甸提供援助。

總部設在日內瓦的聯合國人權理事會將於周五舉行特別會議，審議“緬甸危機對人權的影響”。英國和歐盟率先提出了召開這次會議的要求，這次會議將成為外交官之間關於緬甸局勢的一次高調的公開辯論，並可能導致通過一項決議，表達國際社會對局勢的關切或建議採取國際行動。