緬甸：民眾罷工抗議與軍政府逮捕威脅並行 美國開始制裁

據一個幫助政治犯的非政府組織的報道，自2月1日緬甸軍方對昂山素季的民權政府發動政變以來，已有近250人被拘留，包括地方官員，代表，選舉委員會成員和活動人士。當局還起草了一項網絡安全法案，儘管每個人都在擔心遭到報復。但周五仍有上萬緬甸民眾上街遊行示威，要求釋放被拘留者，結束獨裁統治並廢除2008年制定的對軍方非常有利的憲法。

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在過去的7天里，成千上萬的緬甸人遊行示威，這是自2007年僧侶領導的“藏紅花革命”以來前所未有的抗議活動。

據法新社報道，周五，在南部的米耶克，數百名老師高呼“不要上班！”，“我們的反抗必須成功！”，而在首都內比都，兩輪摩托的示威者鳴喇叭並豎三指致敬，這是緬甸人象徵性抵抗手勢。在經濟之都仰光，職業足球運動員和支持者身着紅色上衣遊行，紅色是昂山素季黨全國民主同盟（NLD）的顏色。

另外，警察，空中交通管制員，教師，衛生專業人員，大批公務員也舉行罷工。

據法新社記者說，緬甸警察在星期五發射了橡皮子彈，殘酷地驅散了該國南部的靜坐示威者，至少有五人被捕。警察周二已經向示威者開槍，造成多人受傷，一名頭部中彈的年輕女子傷勢嚴重。

軍政府方面，領導人敏昂萊（Min Aung Hlain）警告並命令罷工者重返工作崗位。敏昂萊稱：“由於不道德的人的煽動，一些公務員沒有履行職責。”並警告將採取有效行動。

國際社會也開始採取制裁措施，華盛頓將阻止包括敏昂萊在內的十名對政變負責的軍事官員在美的資產和交易。但緬甸將軍在美國並不擁有非常重要的利益，而且這種措施並沒有阻止過去的軍政府保持在國家首腦的地位。制裁的效果令人質疑。美國政府也將三家由軍方擁有或控制的，利潤豐厚的寶石公司作為目標，這增加了採取其他強制措施的可能性。

英國和歐洲聯盟也表達了採取制裁的威脅。

聯合國人權理事會將於周五在緬甸舉行特別會議。緬甸軍隊的傳統支持者，北京和莫斯科的態度將受到密切關注。

另據緬甸官媒《緬甸新光報》報道說，將釋放23324名囚犯，其中包括55名外國人，其他人的刑期將減少。報道沒有提供關於釋放的被拘留者的詳細資料。法新社稱，緬甸時有大赦，但通常每年一月的兩個公共假期發生。事件仍然是國際議程的核心。

包括Facebook，Google和Twitter在內的互聯網巨頭也做出了反應，譴責網絡安全法案，該法案將允許軍政府禁止網站並迫使社交網站傳輸用戶大數據。

Facebook表示，將降低緬甸軍隊發出內容的傳播度，並表示軍方在掌權後“繼續傳播虛假信息”。

緬甸軍政府發動政變的理由表面上是對昂山素季領導的全民盟以壓倒性優勢贏得11月選舉有效性的質疑。

但實際上，將軍們擔心昂山素季獲勝後可能會削弱他們的影響力，她可能想修改憲法。

國際社會最近批評昂山素季在軍方虐待羅興亞人方面的被動態度，這位現年75歲的前領導人因反對軍政府而被軟禁了15年，仍在她的國家受到崇拜。據她的政黨說，她被指控非法進口六台對講機，政變後在內比都遭到軟禁。

自1948年獨立以來，緬甸就已經在軍隊的控制下生活了近50年，在1988年和2007年的上一次民眾起義中，血腥鎮壓。