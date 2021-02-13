半導體供應短缺 歐盟考慮興建先進半導體工廠？

歐盟正在考慮與台積電與韓國三星合作，在歐洲興建一座先進半導體工廠，解決半導體供應短缺，並避免在半導體等核心科技領域過於依賴美國和亞洲。

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彭博援引熟悉相關計畫人士稱，由於汽車業等面臨半導體短缺困境，歐盟正在探究如何生產10奈米製程以下的半導體，並最終生產出2奈米製程晶片。

法國財政部官員2月11日在新聞簡報會上表示，業界龍頭台積電與南韓的三星電子可能參與該計畫，但一切尚未定案。負責歐盟內部市場事務執委布勒東（Thierry Breton）等人正試圖牽頭重建舊廠或興建新廠。但目前尚未作出最終決定。

去年歐盟曾提出目標，打算生產全球1/5市值的晶片和微處理器，但未深入說明做法。布勒東在一次演說中表示：“歐洲微電子產能若無法自主，歐洲就不會有數位主權。”他還提到，目前歐洲處理器和其它微電子產量不到全球的1成。

彭博分析認為，歐洲重新投資先進晶片生產的計畫，可能規模太小又太遲。現在中國、日本、美國都在試圖加強或恢復半導體的自給自足，但全都遠遠落後於三星和台積電等產業龍頭。台積電宣布的今年資本支出將高達280億美元。

歐洲曾是半導體工廠的活動中心，但過去20年來製造業務劇減。歐洲大廠逐步都把大部分半導體生產程序外包給台積電等巨頭和其它工廠。2020年底，歐盟汽車製造商希望增加訂單，卻難以確保產能，因為已分配給智能手機等其它產業。

歐盟希望減少仰賴台灣等國家提供5G無線系統、聯網汽車、高效能運算等領域所需晶片。