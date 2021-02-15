緬甸民眾繼續抵抗政變但今街頭示威人減 古特雷斯表高度關注 聯合國稱是政治變故

緬甸擁護民主的抗議者星期一再次在上街示威，但人數較前幾天減少，因為軍政府的鎮壓加劇了，軍隊在全國部署了部隊。法新社說，數百名抗議者坐在經濟首都仰光北部中央銀行總部附近，呼籲官員進行罷工。但不少企業單位卻也勸告員工不要罷工示威。聯合國秘書長古特雷斯通過發言人表達對緬甸當局加劇鎮壓高度關注，但聯合國指緬甸局勢是政治變故。

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據法新社今天報道稱，緬甸街頭仍然有一些人揮舞着昂山素季領導的全國民主聯盟（LND）的紅旗，另一些人則歌唱以“驅逐獨裁”。 儘管面臨威脅，據一名導遊抗議者說，“抗議運動不會停止。我們不怕被捕或被槍殺。”但是人群比最近幾天要少，一些公司通過電子郵件向員工發送電子郵件，敦促他們不要抗議。

該報道說，在水炮和軍用卡車的威脅下，警察的存在也抑制了人們的熱情。

緬甸軍隊從昨天起就在全國城市布防。

據一位名叫Nyein Moe示威者說：“我們非常害怕。我們認為軍隊會像過去一樣向我們開槍。” Nyein Moe提到了1988年和2007年民眾抗議，均遭到軍隊的流血鎮壓。

法新社說，周一早晨重新恢復了互聯網連接，該連接在夜間嚴重中斷。

2月1日的政變推翻了昂山素季的民政，結束了脆弱的10年民主過渡。

據緬甸全國民主聯盟本周末表示，因涉嫌非法進口對講機而被起訴，這位前75歲的領導人在行政首都內比都被軟禁。昂山素季的律師欽蒙祖（Khin Maung Zaw）說，昂山素季將被拘留直到周三的聽證會。該庭審原定於周一舉行。

法新社說，自從1948年獨立以來，這個已經在軍隊的控制下生活了將近50年的國家，每個人都在擔心遭到報復。警察已經向示威者開槍以驅散集會。上周嚴重受傷的一名20歲婦女仍處於生命危急狀態。

自政變以來，已有約400人被捕。緬甸軍隊還發布了七名知名活動家的通緝名單。通緝警告說：“如果發現這些逃犯，請向最近的警察局報告。”通緝並警告，涉嫌藏有這些逃犯的人也會受到報復。

針對緬甸軍方在應對民眾抗議的過程中越來越多地使用武力。聯合國秘書長古特雷斯昨天通過發言人發表聲明，對該國緊張局勢升級深表關注。

據聯合國官方消息說，緬甸去年11月舉行了大選。國務資政昂山素季領導的政黨全國民主聯盟獲得了壓倒性勝利。緬甸軍方於2月1日逮捕了昂山素季和總統溫敏等200多人，宣布實行接管，全國進入緊急狀態。

聯合國指，這一政治變故在緬甸全國引發了大規模的和平抗議。

軍方在據報道使用武力應對抗議的同時，還對互聯網實施限制，到2月14日，互聯網已被幾乎完全關閉。裝甲車出現在多個城市街頭。

據古特雷斯表示，緬甸軍方在應對抗議時越來越多地使用武力，令人深感關切，而且據報告軍方向主要城市部署了更多的裝甲車。古特雷斯呼籲緬甸軍方和警察確保和平集會的權利得到充分尊重，並且示威者不會受到報復。他指出，有關安全人員持續不斷的暴力、恐嚇和騷擾的報道是不可接受的。

他還說：“不斷逮捕政治領導人、政府官員、民間社會行為者和媒體代表，以及對互聯網和通訊服務的限制，都令人深感關切。互聯網和通訊服務不得受到破壞，以確保言論自由權，包括獲得信息的權利。”

古特雷斯再次呼籲會員國通過集體和雙邊方式，在保護緬甸人民的人權和基本自由方面發揮影響。

古特雷斯重申聯合國對緬甸人民追求民主、和平、人權和法治的堅定支持。

聯合國說，古特雷斯還緊急呼籲緬甸軍事當局允許他的特使克里斯汀·伯格納（Christine Schraner Burgener）在可行的條件下訪問緬甸，並直接評估局勢。

聯合國的消息說，聯合國人權理事會12日在日內瓦舉行緊急會議，並一致通過決議，緊急要求緬甸立即無條件釋放所有被任意拘禁的人，包括國務資政昂山素季和總統溫敏，並取消緊急狀態。