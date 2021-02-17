美軍艦在南沙群島進行航行自由行動

美海軍神盾驅逐艦“羅素”號USS Russell (DDG 59)2月17日在南沙群島附近海域執行了航行自由行動任務。據悉，這是繼本月5日後，美軍第2次在南海執行同類行動。

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美國太平洋艦隊通過聲明介紹稱，“當地時間2月17日，美國海軍‘羅素’號在斯普拉特利群島（中國稱南沙群島）維護了符合國際法的航行權利和自由。這次航行自由行動(FONOP)通過挑戰中國、越南和台灣對無害通過的非法限制，維護了國際法承認的海洋權利、自由和合法使用。”聲明稱，“南中國海的非法和全面的海洋主張對海洋自由，包括航行和飛越自由、自由貿易和暢通無阻的商業以及南海沿岸國家的經濟機會自由構成了嚴重威脅。”

聲明表示，“美國對世界各地過度的海事聲索提出質疑，無論聲索方是誰。1982年《海洋法公約》所反映的國際海洋法規定了所有國家的某些權利和自由以及對海洋的其他合法利用。國際社會在維護海洋自由方面具有持久的作用，這對全球安全、穩定和繁榮至關重要。美國將維護航行自由作為一項原則。只要一些國家繼續提出不符合1982年《海洋法公約》所反映的國際法的海洋主張，並意圖非法限制保障所有國家的權利和自由，美國將繼續捍衛這些權利和自由。國際社會的任何成員都不應受到恐嚇或脅迫而放棄其權利和自由。”

聲明稱，“中國、越南、台灣、馬來西亞、文萊和菲律賓各自聲稱對南沙群島的部分或全部擁有主權。中國、越南和台灣要求外國軍艦在領海 ‘無害通過’前必須獲得許可或事先通知。根據《海洋法公約》所反映的國際法，所有國家的船隻，包括其軍艦，都享有無害通過領海的權利。國際法不允許單方面對無害通過施加任何授權或事先通知的要求。美國在沒有事先通知任何聲索國或徵得任何聲索國同意的情況下進行無害通過，是對中國、台灣和越南施加的這些非法限制的挑戰。美國表明，無害通過可能不受這種限制。”

聲明指，“美國部隊每天都在南海開展行動，一個多世紀以來一直如此。他們經常與志同道合的盟友和夥伴密切協調行動，這些盟友和夥伴與我們一樣致力於維護促進安全與繁榮的自由和開放的國際秩序。我們的所有行動都是根據國際法以專業的方式進行的，並表明美國將在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動----無論過度的海事要求在哪裡，也無論當前發生了什麼事件。”

據了解，2月5日，美國“麥凱恩”號導彈驅逐艦USS John S. McCain (DDG-56)在西沙群島附近海域進行了航行自由行動。中國人民解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校當時對此表示，南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。他稱，“不管南海風雲如何變幻，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。”