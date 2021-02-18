印度北方軍區司令：去年8月中印一度瀕臨開戰邊緣

印度北方軍區司令喬希中將（Lt Gen YK Joshi）2月17日在接受《今日印度》採訪時表示，去年8月中印軍隊軍事對峙的局勢一度“極其、極其緊張”，兩國軍隊臨近戰爭邊緣。

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印中軍隊近日開始脫離接觸，以結束長達8個多月的軍事對峙。據衛星圖像和其他信息來源證實，中國解放軍部隊已從實際控制線（LAC）的緩衝區撤出。喬希就雙方撤軍的情況向媒體表示，目前脫離接觸工作進展順利。他說，“我們共同商定，脫離接觸將分四步進行。第一步將是R2（RR）綜合體上的裝甲部隊和機甲（機械團）的脫離”。

喬希補充說，“第二步將是（班公湖）南北岸的脫離，那裡的步兵，第四步將是在岡仁波齊山（Kailash ranges）的脫離。”他指出，中印雙方“已經商定，當每一步脫離接觸完成後，將在實地進行核查。我們將相互確認兩軍就對方的活動感到滿意，只有這樣，我們才會着手進行下一步”。他補充說，“自2月10日以來，脫離過程絕對順利。”

喬希稱，“解放軍已經非常清楚地表明了他們的意圖，他們希望以一種方式脫離，也算是以一種平穩的方式脫離了。”他總結印軍與解放軍的對峙事件稱，“最大的教訓是我們需要重新關注北部邊境問題”。當被記者問及目前拉達克東部的現狀時，喬希回答說，“（班公湖）8指地區是我們的主張線。解放軍正在把所有部隊都調到8指地區後面。整個基礎設施已經出現，4指是中方的主張線，直到8指地區我們將恢復整個地貌。從去年5月份（解放軍）來佔領以後，就有一大批基礎設施出現了。”他表示，解放軍在這搭建的碉堡、防空洞、帳篷和直升機停機坪將被徹底清除。

喬希說，“中國不會在我們主張的地區進行任何活動，不管是軍事活動還是民事活動都不會在8指地區這邊發生，那裡是我們的主張地區，他們的主張地區是到4指，不會到他們的主張線上來。”他說，“所有這些被撤出的區域都不會被佔用”。喬希表示，“就我而言，這對國家和印度軍隊來說絕對是雙贏的局面”。喬希在談到此前5輪軍長級會議如何沒有取得任何結果時說，“首長”要求他“創造一些籌碼，以便我們能夠向解放軍施加壓力，使談判進入有利的局面”。

喬希還回憶道，去年8月30日兩軍的對峙局勢曾“極其、極其緊張”，當時印度軍隊智取了試圖確保班公湖南岸岡仁波齊山高地的中國軍隊。他談到，去年8月30日隨着印度部隊和坦克在岡仁波齊山山峰上取得優勢高地，中國坦克也開始在同一山峰的斜坡上爬坡。喬希說，向迎面而來的中國坦克開火是 “不費吹灰之力 ”的事，他補充說，“那是戰爭得以避免的時候，我們當時絕對處於邊緣，我們絕對處於戰爭的邊緣”。他回憶說，當時印度和中國軍隊的距離幾乎只有數米之遠。

喬希稱，“加爾萬事件已經發生，紅線已經畫定，我們絕對可以自由地按照自己的意願開展行動。”他指的是，去年6月印度和中國軍隊在加爾萬山谷發生的流血衝突，20名印度士兵被證實在衝突中死亡。印度政府後允許印軍在必要時可以開槍自衛。在此之前，印度軍隊雖然攜帶武器，但根據與中國談判中達成的協議，雙方不允許開火，以避免傷亡。

喬希在採訪中對印軍避免戰爭的表現提出讚揚，並稱“這是印度陸軍的成熟，士兵坐在地上拿着火箭筒，坦克手與炮手同在，當他看到對方的坦克靠近他的時候，他最容易做的就是扣動扳機，然後開火，這是一個純粹的事情，這是我們被訓練的（反應）。”但他補充說，“不扣動扳機，是需要勇氣和成熟，需要勇氣和決心的。那次我們就是在不開火的情況下阻止了他們。”

當被問及中國軍方在去年6月加爾萬山谷衝突事件中的傷亡人數時，喬希說，“我不想作出估計”。但他補充稱，印度軍隊看到中國軍隊用擔架運送了60多名士兵。不過，他澄清說，不能確認這些人是受傷還是死亡的中國軍人。中國官方至今並未披露該事件中的中方情況。另被問及他認為未來的路雙方會怎麼走時，喬希表示，“我們向（解放軍）轉達了這一點，他們絕對清楚，我們不會允許以中方想要的方式改變實際控制線沿線的現狀。這不會發生。他們已經明白了這一點。”

喬希稱，“理想的情況下，解放軍不應該再嘗試任何這樣的錯誤冒險。他們已經明白，這是他們的一個戰略誤判”。他說，“無論我們在過去十個月里取得了什麼成就，國家都應該為武裝部隊感到驕傲”。