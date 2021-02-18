美日印澳外長將至少每年一會 布林肯 ：期待推進自由開放的印太願景

美國、日本、澳大利亞和印度的外交部長2月18日舉行了電話會議。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會後通過推特表示，“我很高興能和我的四國機制（Quad）外長同行們交談 ，我期待着深化我們在氣候變化和新冠疫情方面的合作，支持東盟的中心地位，並推進我們對自由和開放的印度洋-太平洋的願景。”

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美國國務院發布的會議聲明寫道，“國務卿布林肯今天與澳大利亞外交部長佩恩（Marise Payne）、印度外交部長蘇傑生博士（Dr. S. Jaishankar）和日本外交大臣茂木敏充進行了會談。部長們討論了在新冠疫情應對和恢復以及氣候變化方面的四邊合作，並承諾共同應對這些全球挑戰。部長們還討論了打擊虛假信息、反恐、海上安全、恢復緬甸民選政府的緊迫性，以及在更廣泛的地區加強民主復原力的優先事項。與會者重申了他們對東盟中心地位的相互支持。他們重申承諾至少每年舉行一次部長級四國會議，並定期舉行高級別和工作級別會議，以加強合作，推動印太地區的自由和開放，包括支持航行自由和領土完整。”

印度外長蘇傑生在推特上寫道，“剛剛結束的與澳大利亞、日本和美國的四國外長會議。我們的積極議程強調了我們對全球利益的共同承諾。討論了當代的挑戰，特別是新冠疫情的影響。”印度外交部的聲明寫道，“部長們強調了他們作為政治民主、市場經濟和多元社會的共同特點。他們認識到，世界上正在發生的變化使他們的國家有充分的理由進行密切合作。對國際社會來說，重要的是，變革的方嚮應保持積極，並對所有人有利。部長們強調，他們致力於維護以規則為基礎的國際秩序，其基礎是尊重領土完整和主權、法治、透明度、國際海洋航行自由以及和平解決爭端。”

印方聲明稱，“他們就區域問題進行了富有成效的意見交流，包括重申他們對自由、開放和包容的印太地區的共同願景，明確支持東盟的凝聚力和中心地位。有人指出，印太概念已獲得越來越多的國際支持，包括在歐洲。部長們討論了正在進行的防治新冠疫情大流行的努力，包括疫苗接種方案。他們表示致力於合作應對這一挑戰，增加獲得負擔得起的疫苗、藥品和醫療設備的機會。印度向74個國家提供疫苗的努力得到了認可和讚賞。”

印方聲明稱，“部長們就應對氣候變化和進一步加強海上安全、人道主義援助、供應鏈復原力和反恐等領域的合作交換了意見。在討論緬甸最近的事態發展時，印度重申了維護法治和民主過渡的問題。”日本外交大臣茂木敏充亦通過推特表示，“今天晚上，我們舉行了日本、美國、澳大利亞和印度四國外長之間一個半小時的電話交談。 我們與各國外長就實現‘自由開放的印太’的合作，緬甸、東海、南海、朝鮮等地區事務，以及應對新冠疫情和氣候變化等全球問題進行了非常深入的討論。”

值得一提的是，日本外務省發布的新聞稿提及，“茂木敏充大臣對中國的《海警法》表示嚴重關切，四國部長一致同意堅決反對任何在東海和南海單方面武力改變現狀的企圖。” 日方指，“四國部長一致認為，日本、美國、澳大利亞和印度等國堅定地致力於加強以自由和開放為基礎的國際秩序，其作用正變得越來越重要。”