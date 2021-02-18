針對中國《海警法》 日本不排除使用武器

資料圖片：日本海防部門公布照片，顯示中國海警船2015年12月22日在中日有主權爭議的釣魚島（日本稱尖閣列島）附近水域巡弋。

連日以來，由於中國海警局海警艦出沒在釣魚島海域，追逐日本漁船，並從2月1日開始實施允許中國海警局使用武器的《海警法》，日本海上保安廳長官奧島高弘17日在記者會上，就在釣魚島周邊日本認為是領海的水域的警備中對方使用武器時的應對時指出，“在國際法允許的範圍內，遵循法律原則，不排除使用武器”。

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中國允許海警局使用武器的《海警法》2月1日施行後，海警艦從2月6日開始進入釣魚島附近日本認為是“領海”的區域，數日來連續在釣魚島水域航行，並不斷追逐日本漁船，據日本方面稱：15日下午漁船進入領海之後，2艘中國海警艦也尾隨同時駛入。這2艘海警艦留在領海內的時間約達23個小時。“現在雖然沒有進行武力攻擊，但是試圖以高壓的手段把日本漁船從釣魚島海域趕出去。”

日本方面認為中國方面使用武器迫在眉睫，因此決定“不排除使用武器”。

日本《海上保安廳法》第20條就海上保安官的武器使用要件規定，關於海上保安官及海上保安官侯補的武器的使用，適用於《警察官職務執行法》第7條的規定。

而對使用武器的中國海警艦日方也使用武器，適用於《警察官職務執行法》第7條。該條規定，若有逮捕犯人和防止其逃跑等恰當理由，就可以在合理且必要的限度下使用武器等。