中國首次承認去年中印邊界衝突中4名官兵陣亡

中國軍方周五（2月19號）首次證實，至少4名解放軍官兵在去年的中印邊境軍事衝突中陣亡。中方指出，暴力衝突的責任完全在印方，但也表示儘快推動局勢降溫緩和與中印邊境地區和平安寧。

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中印去年六月份在喜馬拉雅山上的衝突是1962年以來最嚴重的一次。印度方面之前曾公布有20多名官兵陣亡。但中國一直對中方死亡人數保持緘默。

中國的«解放軍報»在報導中詳述4名解放軍在去年6月中印邊境軍事肢體衝突中陣亡的過程，同時不點名地指印度單方面挑起衝突，並稱中方在這次衝突中取得“重大勝利”。去年4月，印度方面指責中國軍隊進入印方控制的實控線一側，中方則否認了這一指責，表示僅在自己的區域內活動。此後兩國在邊境線上的緊張氣氛開始加劇。兩國均已向該地區增派了數萬名士兵和重型武器。6月16日，中印在拉達克的巴勒萬河谷（西段）發生嚴重士兵肢體衝突，造成傷亡。

中國國防部發言人任國強表示，公開報導有利於澄清真相，中國始終致力於盡快推動邊境局勢降溫緩和。

任國強稱，“去年6月印軍非法越線、率先挑釁、暴力攻擊中方前出交涉人員，蓄意製造了加勒萬河谷衝突，造成雙方人員傷亡，責任完全在印方”。他指印方“多次渲染炒作有關傷亡事件，歪曲事實真相，誤導國際輿論，污衊中國邊防部隊官兵”；中國媒體客觀報導事實，“有利於澄清真相，以正視聽”。 任國強並強調，中方對解決中印邊境問題的立場清晰、一貫、真誠，始終致力於透過對話談判解決爭端、維護中印兩國兩軍關係大局、儘快推動局勢降溫緩和與中印邊境地區和平安寧。

法新社指出，中印兩國今年二月初達成了雙方在有爭議邊界分階段脫離接觸的協議。印度國防部長辛格2月11號也在議會上表示，在完成班公湖地區撤軍之後，雙方軍事代表將協商如何結束達卡地區仍存在的軍事對峙。

中印邊界總長近2000公里，另外還有12萬平方公里的區域存在領土糾紛。

為了避免發生軍事衝突，中印雙方長期以來都避免在邊境使用真槍實彈，官方自1975年以來，從未有過開槍射擊記錄。