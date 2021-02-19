家屬證實 緬甸20歲頭部中槍女示威者成首位死亡案例

緬甸民眾反對軍事政變的示威已經進行了兩周的時間，20歲女示威者兌凱（Mya Thwe Thwe Khaing）2月9日在首度內比都示威期間頭部中槍，情況危殆。她的哥哥19日證實指，兌凱留醫十天後，已於周五上午11時15分離世，是首名在示威中去世的人。

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據消息人士介紹，兌凱死訊傳來的當天，緬甸軍政府的警察和士兵在北部城市密支那逮捕了大約50名示威者。這些人當時正在舉着被軍方扣留的國務資政昂山素季政黨的旗幟進行遊行。

據死者兌凱的家屬介紹，事發時她才剛年滿20歲，2月9日在首都內比都的一次抗議活動中被醫生後發現的一顆實彈擊中。兌凱在被送往醫院後一直依靠急救器械維持生命。兌凱的主診醫生證實他在上午11時15分，在獲兌凱家人同意下為她拔管，醫院同日下午為她驗屍。她的哥哥在電話中說，“我真的很難過，無話可說”。她的姊姊僅表示，“請所有人也參與壯大這場運動，這是我唯一想說的。”

據悉，隨着首位示威者在鎮壓中死訊的消息傳來，仰光周五下午隨即有市民架起祭壇，擺放鮮花悼念兌凱。有示威者表示會繼續上街，直至實現兌凱的遺志為止。對此，24歲的尼林泰（Nay Lin Htet）在仰光向路透社表示，“我為她感到驕傲，我會出來，直到我們為她實現目標”。社交網站也有大批網民悼念兌凱，並繪畫紀念她的文宣，有人表示不會原諒射殺她的軍政府人員。