美國務院指《海警法》或加劇海上爭端 中國船隻駛入釣魚島海域

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）2月19日表示，美國對中國最近頒布的《海警法》感到關注，擔心其會加劇海上爭端，並被援引來做出非法的主權聲索。此外，日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，當地時間20日上午10點15分前後，中國海警局2艘船相繼駛入釣魚島（日稱尖閣諸島）附近海域，各航行約1小時50分鐘後進入海域外側毗連區。

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中國全國人大2020年11月4日發布了《海警法草案》全文，此草案規定負責海上警備的中國海警局權限。該草案規定，當外國船違法進入中國領海，海警局可強制驅趕或進行調查；其中還規定，若發生外國船隻在中國管轄海域違法活動，且不遵從海警局要求停船的命令等情況，海警局可動用武器。《海警法》於2月1日正式開始實施，中國在東海與日本存在海洋主權爭端，在南中國海與好多個東南亞國家也存在海洋主權爭端。

對此，普賴斯（Ned Price）周五在例行記者會上表示，華盛頓“對這部法律的措辭把中國海警可能使用包括武器的武力與執行中國的聲索以及在東中國海和南中國海仍在持續的領土與海洋爭端明文聯繫起來感到關注。”他說，有關的語言“強烈暗示這部法律可能被用來恐嚇海上近鄰”。普賴斯稱，“我們還擔心中國可能會援引這部新的法律來維護其在南中國海的非法海洋聲索，這個聲索被2016年的仲裁庭裁決徹底否定”。

普賴斯指的是海牙常設仲裁法院2016年在菲律賓與中國的爭端中，做出的有利於菲律賓的裁決。在中方缺席的情況下，仲裁庭5名仲裁員一致裁定，在《聯合國海洋法公約》下中國對南中國海自然資源不享有基於“九段線”的歷史性權利。仲裁庭還認定中國在南中國海的填海造陸“給環境造成了不可挽回的損失”，並要求中國政府停止在南中國海的“活動”。

普賴斯稱，美國重申了去年7月的一項聲明，當時特朗普政府的國務卿蓬佩奧拒絕接受中國對南中國海大部分海洋資源提出的有爭議的權利聲索，稱其“完全不合法”。他補充說，美國對日本和菲律賓的同盟承諾“堅定不移”。日本首相菅義偉等日方要員相繼表達了對中方《海警法》運用的擔憂和關切。美日兩國防長和外長也在近期的通話中多次強調，釣魚島受《美日安保條約》第五條涵蓋，美國繼續反對任何單方面改變東海現狀的企圖。

據共同社周六消息指，日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，20日上午10點15分前後，中國海警局2艘船相繼駛入釣魚島（日稱尖閣諸島）附近海域，各航行約1小時50分鐘後進入海域外側毗連區。這是16日以來中國公務員再次駛進釣魚島附近海域，為今年第八天。據悉，日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕向中國駐日使館幹部提出了嚴正抗議。據該海保總部稱，“駛入領海的2艘船中1艘搭載了類似機關炮的裝置。海保巡邏船警告其駛出領海”。還有另外2艘中國船在釣魚島海域外側毗連區航行。