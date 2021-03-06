美日印澳四國首腦首次峰會或於月內線上舉行

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）3月5日對記者證實了媒體此前的報道，即美日印澳四國將舉行首次領導人峰會，不過沒有具體說明時間。

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莫里森周五在悉尼對記者說，“這將成為印太交往的一個特點。”他沒有透露預計將以虛擬方式舉行的這一領導人會談的時間細節。他說，“這將是四位領導人，四個國家，為印太地區的和平、繁榮和穩定進行建設性的合作。”莫里森介紹指，最近幾周他與美國總統拜登和副總統哈里斯討論了具體安排。他補充說，預計此次峰會後將進行面對面的會談。

莫里森說，“四國機制（Quad）是美國和我們對該地區思考的核心，也是通過我們的東盟夥伴和他們對印太地區的願景來看待印太地區。”他說，“所以，是的，四國機制是非常核心的。總統乃至國務卿都明確表示，他們重新參與多邊組織，特別是在印太地區，是在印太地區建立穩定與和平的關鍵。我們贊同這一觀點，我們鼓勵這一觀點。”

莫里森說，“我們強烈歡迎這種觀點，因此我期待着四方領導人的第一次聚會，這將是有史以來第一次這樣的聚會。我已經與(印度總理)莫迪和(日本總理)菅義偉就此進行了雙邊討論”。他說，“我們期待着這些討論和後續的面對面會議，因為這將成為印太接觸的一個特點。”

莫里森表示，“四國機制不會是一個大的官僚機構，有一個大的秘書處和諸如此類的東西；它將是四位領導人、四個國家為印度洋太平洋的和平、繁榮和穩定進行建設性的合作，這對印度洋太平洋的每個人都有好處。這對我們的東盟朋友和整個西南太平洋地區的朋友特別好，確保他們能夠繼續擁有自己的主權和對自己未來的確定性。”

政治新聞網站Axios援引知情人士的話稱，拜登計畫在本月與日本、澳大利亞和印度領導人舉行四國機制虛擬峰會。白宮則拒絕確認即將舉行的會議。2月7日，《日本時報》曾首次報道稱，拜登政府提議召開四方機制領導人峰會，不過補充說，這種會議是否真的會實現關鍵取決於印方的態度。

《印度快報》周六報道指，印度外交部尚未正式確認這一消息，但新德里的消息人士告訴記者稱，3月12日被探討為一個可能舉行該峰會的日期。消息人士指出，四國領導人將於今年6月在英國舉行的七國集團（G7）峰會上聚首，印度和澳大利亞總理都受到了邀請。而這也為四國領導人的當面會晤提供了機會。

上個月，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）參加了包括印度外交部長蘇傑生（S Jaishankar）在內的四方外長虛擬會議。他們對中國提出了隱晦的批評，承諾 “堅決反對在東海和南海問題上單方面強行改變現狀的企圖”。自2017年恢復四國機制以來，印度2月18日在此次外長會議後的官方聲明中首次使用 “四國機制”一詞，將其命名方式與美國、日本和澳大利亞統一。會後，印方曾強調“致力於維護以規則為基礎的國際秩序，其基礎是尊重領土完整和主權、法治、透明、國際海域航行自由以及和平解決爭端”。