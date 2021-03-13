緬甸周六反政變示威及紀念活動至少六名民眾死亡

據當地媒體和目擊者報告，緬甸3月13日至少有六名示威者遭軍政府安全部隊射殺。緬甸反政變民眾當天在全國多地參與了紀念1988年8888民主運動的活動。

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8888民主運動，亦稱“8888事件”，是1988年在緬甸發生的一場爭取民主的大規模民眾運動。因為當時的軍人統治者耐溫實行了貨幣改革，導致百姓傾家蕩產，民怨沸騰。最終導致了全國性上街示威。在奈溫宣布“貨幣改革”之後，仰光理工學院（今仰光理工大學）的學生首先在校園舉行抗議活動，一些人砸毀窗子、路燈，並展開罷課。軍政府派部隊前往鎮壓，並一度關閉了首都的大學。

同年3月13日，憤怒的學生在學校附近的一個茶社因發生爭吵而打鬥。有一些學生被警察抓走。在被抓的學生中，有一個因為父親是執政的緬甸社會主義綱領黨的官員，所以很快就被釋放。學生們到當地警察局抗議，與警察發生衝突。三個學生遭到槍擊，一人死亡。次日，學生舉行大規模集會，警察射殺學生的消息迅速傳遍了各間大專院校，引發後來大規模抗議的導火索。

針對周六的紀念活動，路透社報導指，兩名目擊者稱，在緬甸第二大城市曼德勒警察向靜坐抗議者開火，造成3人死亡，數人受傷。據當地媒體報導，在中部城鎮卑繆(Pyay)，另有一人死亡。另在緬甸最大城市仰光，有兩人一夜之間死於警察的槍擊之下。

一位在卑謬鎮的23歲示威者告訴記者稱，“起初安全部隊不讓救護車靠近傷者，之後才放行。當他們放行救護車後，其中一名傷者生命垂危，之後喪生。”美國、印度、澳大利亞及日本領導人周五舉行“四方安全對話”（Quad）線上會談，並發表聲明承諾協助緬甸重建民主。據緬甸政治犯援助協會(AAPP)介紹，自2月1日軍方發動軍事政變以來，截止周六已知有70多人被軍政府安全部隊殺害，逮捕、起訴或判刑的2 092人，1773人正受到迫害。

聯合國兒童基金會緬甸辦公室12日以最強烈的措辭譴責對該國兒童使用武力的行為，包括使用實彈和任意拘留兒童。兒基會繼續呼籲緬甸安全部隊立即避免暴力。兒基會緬甸辦公室表示，截至周四，據報告至少有9名兒童被殺害，至少還有8人受重傷，另有700多名兒童被任意拘留。許多被逮捕或拘留的兒童被孤立地關押，無法獲得法律顧問的幫助，這侵犯了他們的人權。

聯合國婦女署執行主任姆蘭博-恩格庫卡（Mlambo-Ngcuka,）亦通過聲明指，婦女署支持聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）此前發表的聲明，對緬甸過去一個月以來的暴力鎮壓，以及針對和平示威者使用致命武力的行為表示強烈譴責。

此外，克里姆林宮發言人佩斯科夫（ Dmitry Peskov ）周五告訴記者，莫斯科正在密切關注緬甸的事態發展，並正在分析局勢，包括從繼續開展軍事技術合作的角度進行分析。他強調說，“我們評價局勢令人震驚，我們對來自那裡的平民傷亡人數不斷增加的信息感到擔憂。這讓我們感到擔憂。我們正在密切關注那裡的情況”。當被問及俄羅斯是否會像其他一些國家一樣，暫停與緬甸的軍事技術合作時，佩斯科夫說，“我們正在分析情況。”