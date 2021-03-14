緬甸周日至少14名示威者被殺 仰光一些中企工廠遭破壞

路透社東南亞新聞編輯陶斯特文（Matthew Tostevin）3月14日介紹指，緬甸國家電視台周日說，仰光的萊達雅鎮已經實施戒嚴。另有當地媒體報導說，當天早些時候，至少有14名抗議者被軍政府安全部隊殺害。

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據網絡視頻顯示，抗議者手持手工製作的盾牌，戴着頭盔，在仰光的萊達雅鎮與軍政府安全部隊對峙。該地區的上空一度冒出了黑煙。據附近一家醫院的消息人士和一名救援人員介紹，軍政府安全部隊周日下午在萊達雅鎮的鎮壓活動中造成至少11人死亡，20人受傷。

中國官媒報導稱，自當地時間周日下午開始至傍晚，仰光多個工業區的十多家工廠遭遇縱火和打砸，涉及企業多數為中資企業或中緬合資企業，其中以服裝加工廠、服裝輔料廠和配套設備廠為主。縱火者大多騎着摩托車，帶有鐵棍、斧子和汽油桶，衝進工廠以後先是打砸和恐嚇工廠值班人員，之後便開始縱火。目前，尚無法確定縱火者身份。

中國駐緬甸大使館隨後通過聲明表示，“這次打砸搶燒事件性質十分惡劣。中方要求緬方採取進一步有效措施，制止一切暴力行為，依法查處相關肇事者，確保在緬中國企業和人員的生命和財產安全。我們呼籲緬甸民眾合法表達訴求，不被煽動和利用，破壞中緬友好合作。”此前，中國外交部發言人華春瑩2月18日在主持例行記者會時否認了，自緬甸軍方發動政變後，該國網絡上流傳的“中國在背後支持緬甸軍事政變”的說法，並斥之為“謠言”。她表示，其意圖是挑撥中緬關係。

據獨立機構政治犯援助協會倡導組織(AAPP)說，截至周六，在2月1日針對軍事政變的廣泛抗議活動中，緬甸全國已有80多人被殺，2100多人被捕。在緬甸軍方政變後，由遭到罷黜的聯邦議會議員所推舉的緬甸平行文人政府代理領袖曼溫凱丹（Mahn Win Khaing Than），周六在藏匿地點首度對民眾發表演說，誓言要“革命”推翻軍政府。他說，“這是國家最黑暗的時刻，也是黎明即將到來的時刻。”目擊者及緬甸國內媒體稱，當天至少有13人被殺，是政變以來最血腥的一天。