布林肯與奧斯汀今抵東京 強化同盟外 協調對華態度成焦點

法新社電稿稱，美國國防部長奧斯汀所搭乘專機今天（3月15日）下午抵達東京，國務卿布林肯則將在傍晚抵達。另外，由美日外交及國防首長舉行的「2加2會談」安排在16日登場，預料將觸及確認共同對抗中國的態勢，以及朝核問題等議題。

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奧斯汀搭乘的專機，已在日本時間下午3時左右降落在美軍橫田基地；布林肯搭乘的專機預計也將在稍晚抵達。兩人都是美國總統拜登政府上台後，首度出訪外國。

據一位美國國務院高層官員說，通過這次連串訪問行程，希望跟日本及韓國就如何因應朝鮮進行政策協調。

同時，美方也希望這次訪問行程，讓因歷史問題等陷入冰點的日韓關係，能獲得改善。

至於布林肯與奧斯汀訪日的重頭戲：即同日本外務大臣茂木敏充及防衛大臣岸信夫的2加2會談，將在16日登場。

法新社說，2加2會談預料將觸及確認共同對抗意圖擴大國際影響力的中國，也將談到日本方面扮演的角色等。

此前據共同社報道，日本政府將通過與兩人的磋商，力爭進一步強化日美同盟。其中最大的問題是對華政策。警惕中國動向的日本政府期待與展示對華強硬姿態的拜登政府推進合作，但也可以看出存在過分亦步亦趨或引起中國不滿的擔憂。日本似乎將一邊意識中方視線一邊開展日美磋商。

預計，拜登政府將展現繼承前首相安倍晉三與前總統特朗普推進的“自由開放的印度太平洋”構想的姿態，對日本來說也是利好。總統拜登在就任前把該構想稱為“安全繁榮的印度太平洋”。由於未使用被認為包含對華牽制意味的“自由開放”的措辭，美國對華姿態或將軟化的猜測一度在日本流傳。

兩人結束在日本的行程後，接着將前往韓國訪問。