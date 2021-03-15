【視頻】昂山素季電視庭審被推遲 緬甸血腥鎮壓翌日抗議繼續

緬甸前領導人昂山素季面臨多項指控的訴訟原定本周一的出庭聆訊被推遲。此前一天，反軍政變民眾的抗議活動再次受到血腥鎮壓，至少44名示威者周日被殺，但鎮壓翌日，緬甸多地周一再次出現民眾抗議活動。

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周日又是自2月1日緬甸軍政變以來最血腥的一天，據政治囚犯援助協會（AAPP）稱，周日至少有44名親民主抗議者被安全部隊殺害。自政變以來，該組織統計已有共120多名抗議者被殺，2,000多人被捕。

目前仍然被押面臨多項指控的緬甸前領導人昂山素季原定周一早出庭作電視聆訊，但因互聯網連接問題，聽證會被推遲到3月24日舉行。

現年75歲的昂山素季面臨至少四項指控：非法進口對講機，違反新冠疫情限制規定，違反電信法和煽動公眾顛覆動亂，此外軍政府還指控她貪污腐敗，聲稱她收受了60萬美元及超過11公斤的黃金賄賂。

不懼周日的血腥鎮壓，周一緬甸全國各地再次有抗議者示威，曼德勒的示威者舉着“停止暴力”，“拯救緬甸”的標語，作為公民抗命運動的一部分，一些罷工的工程師和教師在該市遊行。

聯合國緬甸特別報告員湯姆·安德魯斯周一在推特上表示：“軍方要員不應在國家掌權，而應在監牢中。”他呼籲立即停止向緬甸軍方提供“資金和武器”。

周日仰光的工業區Hlaing Tharyar局勢尤其緊張，至少有２２人死亡，該區有眾多的紡織工廠，在區內幾家中國的工廠遭到起火燒毀後，安全部隊開始向人群開槍。中國使館呼籲緬甸當局“保證中國企業和員工的安全”。

周日晚間，軍政府宣布在仰光包括Hlaing Tharyar在內的兩個區的六地實行戒嚴。

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