平壤批美不要“惹麻煩” 強度降低了

朝鮮領導人金正恩的妹妹、朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金與正今天批評韓國正在進行的軍事演習，並警告美國新政府如果想要和平，就不要“惹麻煩”。在距離美國國務卿和國防部長官訪韓還有一天的16日，朝鮮發表談話，但對美警告力度明顯比對韓低調不少，引發關注。

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朝鮮在美高官訪韓前夕釋放低強度信號引關注。據路透社說，朝鮮領導人金正恩的妹妹、朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金與正批評韓國正在進行的軍事演習，並警告美國新政府如果想要和平，就不要“惹麻煩”。

據倫敦國王學院的朝鮮問題專家Ramon Pacheco Pardo說，金與正選擇這個時間發表上述言論，似乎是為了確保朝鮮問題將是布林肯和奧斯汀此次與韓國會談的首要議題。該專家說，“到目前為止，討論主要集中在四方會談、應對中國和對朝鮮政策評估上，”他說，“而現在，金與正的聲明將成為討論的核心。”

美國白宮和國務院以及韓國政府均未立即就金與正的聲明做出回應。拜登的團隊一直在對朝鮮政策進行檢討，預計將在未來幾周內做出總結。

據韓聯社分析，在距離美國國務卿和國防部長官訪韓還有一天的16日，朝鮮發表談話譴責韓美聯合軍演，但對美警告力度明顯比對韓低調不少，引發關注。

朝鮮國務會員會委員長金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正當天通過勞動黨機關報《勞動新聞》等媒體發表談話稱，已獲悉南朝鮮（指韓國）當局8日啟動針對朝鮮的侵略性戰爭演習的消息，韓方再次在全民族面前堂而皇之地選擇了“戰爭的3月”“危機的3月”，而不是“溫暖的3月”，雙方將因此難以重返“三年前的春天”。但針對美國，金與正只警告稱，如果美方希望在未來四年“睡個安穩覺”，就不要在一開始就製造讓自己“無法入眠”的事端。

分析指出，考慮到這是今年1月美國拜登政府成立以來朝鮮首次發表官方立場，其對美信息相當低調。由此推測，朝鮮將在進一步觀察拜登政府的對朝政策走向後敲定對策。美國上月起嘗試同朝鮮接觸但未得到回復也與此一脈相傳。

據該報道稱，金正恩今年1月在勞動黨第八次全國代表大會上將美國定性為“頭號敵人”，並表示將繼續研發可攻擊美國本土的核武器。朝方今後將以“強對強、善對善”的原則應對美國，樹立新朝美關係的關鍵取決於美國是否撤回對朝敵對政策。

國家安全戰略研究院資深委員趙成烈（音）分析認為，朝鮮將視美國的態度予以應對。此次談話釋放出朝鮮不會先發起挑釁、朝美對話仍有餘地的信息。慶南大學遠東問題研究所教授林乙出表示，雖然朝鮮借韓美軍演之機向韓美髮出信息，但其真正的意圖在於提醒韓美不再刺激朝鮮，剋制損害朝鮮自尊心的言行。

韓聯社消息說，部分觀點預測，美國上月已嘗試與朝方接觸，這種氛圍可能會延續一段時間，因此美國國務卿安東尼·布林肯訪韓時可能重申有意同朝鮮開展對話。